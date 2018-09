Labeaume invite un mafieux à «sacrer son camp»

Régis Labeaume a lancé un message clair à Francesco Del Balso, un proche de l’ex-parrain Vito Rizzuto, qui habite depuis le printemps dans la région de Québec et qui a approché des restaurateurs de la capitale en tentant de les extorquer.

«On ne veut pas le voir à Québec. On ne veut pas de mafieux à Québec. S'il a fait ça pendant des années à Montréal, il s'est trompé de ville. On ne veut plus le voir ici. Faites vos valises et décampez. C'est aussi clair que ça.»

Le maire a souligné qu'il ne s'agissait que d'un individu isolé. «La police est sur le cas.»

M. Labeaume invite les victimes à dénoncer ces gestes à la police.

«Je leur dis d'appeler vitement la police de Québec qui va les protéger. D'avoir le courage de le faire, qu'ils n'acceptent aucune tentative d'extorsion ou de corruption.»