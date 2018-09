Le Cosmos se lance dans la pizza surgelée

Le Cosmos vient de se doter d’une usine de production de pâtisserie sur la Rive-Sud de Québec, en même temps que l’entreprise lance une gamme de pizzas surgelées.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les projets ne manquent pas pour le restaurateur Louis McNeil et ses associés.

«On cherchait à agrandir notre pâtisserie et nous avons eu une occasion d’affaires. Nous avons acquis une usine la semaine dernière dans le parc industriel de Sant-Romuald», a expliqué M. McNeil.

La production des pâtisseries sera concentrée dans cette usine de 10 000 pieds carrés acquise au coût d’un million de dollars, sur la rue Perreault.

Déménagements

Après avoir déménagé à quelques reprises, les locaux dédiés à la production de desserts étaient devenus trop petits. La décision a été prise d’agrandir pour soutenir la demande générée par le service de traiteur de l’entreprise, qui en plus de ses cinq restaurants, est de plus en plus présente dans ce marché.

D’ailleurs, cette année, le service de traiteur du Cosmos franchira le cap des 100 000 repas.

«On va commencer à penser à la production de bûches de Noël à gros volume, car on a de la place pour en entreposer!» a mentionné M. McNeil.

Depuis plus de 20 ans, les desserts du Cosmos ont contribué à bâtir la réputation de l’entreprise qui emploie près de 700 personnes. Le gâteau Cosmos triple chocolat demeure le plus apprécié de la clientèle.

Nouveaux marchés

Le Cosmos, qui se spécialise de plus en plus dans les mets prêts à emporter, ajoute trois pizzas surgelées à croûte mince à son offre de produits, en partenariat avec Les Aliments Bégin. Les pizzas Cosmos seront offertes dès ce matin dans 25 points de vente de la grande région de Québec.

«C’est le client qui nous oriente vers où il faut aller. Il suffit d’être à l’écoute», ajoute M. McNeil, dont l’entreprise affiche un chiffre d’affaires de 26 M$ par année.

De plus en plus, Le Cosmos cherche à développer une synergie au sein de ses activités pour pallier différents enjeux comme la main-d’œuvre.

En ce sens, l’entreprise a également confié la fabrication des pizzas qu’elle sert dans ses établissements aux Aliments Bégin qui utilisent les recettes originales. Le partenariat entre les deux entreprises est encore tout chaud. Le Cosmos pourra profiter d’un vaste réseau de distribution de 1100 points de vente. Pour l’instant, il n’est pas question d’ouvrir de nouveaux restaurants.

Un coup d’œil

Le Cosmos: 4 enseignes (Québec, Sainte-Foy, Lévis, Lebourgneuf)

Le District Saint-Joseph

Traiteur Cosmos (Banquet Baillargeon et Buffet Clémentine)

1 usine pour la pâtisserie fraîchement acquise

700 employés

26 M$ de chiffre d’affaires