Le virement Interac pas disponible sur AccèsD

Le virement Interac n’est pas disponible depuis jeudi matin sur la plateforme AccèsD de Desjardins, a confirmé une porte-parole de l’institution financière en milieu d’après-midi, jeudi.

«On cherche à corriger la situation depuis le début de la journée», a expliqué au «Journal» la porte-parole de Desjardins, Annie-Josiane Bujold.

Sur Twitter, Desjardins s’est excusée plus tôt en fin d'après-midi.

«Nous sommes désolés de cette situation. Merci de votre compréhension!», a-t-elle déclaré, mais le problème n'est toujours pas réglé.

«Rien d’inquiétant»

«Il n’y a rien d’inquiétant là-dedans. On est en lien avec Interac. Ils ont fait des changements au niveau de leur plateforme et il y aurait un problème de télécommunications avec les nôtres. On est avec eux. On est en train de mettre le doigt sur le problème», a affirmé Mme Bujold.

Ce pépin survient au lendemain de l’annonce de Desjardins avec la Banque Nationale d’un nouvel organisme destiné à mieux protéger les institutions financières en cas de cyberattaques.