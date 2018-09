Les chefs croisent le fer lors du premier débat

Le premier débat des chefs de la campagne électorale a lieu ce jeudi.

Voici les quatre thèmes débattus : santé, éducation, économie/environnement et finalement, identité/immigration/question nationale.

À LIRE ÉGALEMENT:

Legault se fait attendre pour la prise de photos avant le débat

Les citations sont en ordre chronologique.

Santé

«Vous n’avez jamais montré la moindre compassion [...]. Au moment où la protectrice vous disait ça [une dame a dû dormir dans son fauteuil roulant par manque de soin), vous aviez 2 milliards.»

- Jean-François Lisée

«Vous n’avez pas le monopole de la compassion.»

- Philippe Couillard

«Non, j’aimerais ça partager la compassion avec vous, je n’ai pas le monopole, mais vous avez démontré que vous aviez un grand déficit de compassion.»

- Jean-François Lisée

«Quand M. Couillard est arrivé, rappelez-vous il y a 15 ans, en 2003, Jean Charest présentait M. Couillard comme étant celui qui était pour mettre fin à l’attente. Or, aujourd’hui, il y a 59% des Québécois qui ne sont pas capables de voir un médecin de famille la journée même ou le lendemain. Ça, c’est inacceptable. Comment, M. Couillard vous pouvez être fier de ce bilan-là ? Vous avez été cinq ans ministre de la Santé, quatre ans premier ministre.»

- François Legault

«Moi, ce dont je me souviens très bien, M. Legault, à mon arrivée, c’est des malades qui avaient le cancer, qui avaient besoin de radiothérapie, que votre gouvernement de l’époque a envoyé à Plattsburgh parce que vous n’étiez pas capables de les traiter au Québec. On a réglé ça.»

- Philippe Couillard

Éducation

Concernant le retrait des subventions publiques aux écoles privées

«Pourquoi vous vous arrêté en si bon chemin? Vous n’avez pas le courage de dire "on va terminer cette Révolution tranquille" et d’arrêter de mettre de l’argent public dans l’école privée.»

- Manon Massé

«C’est un vrai pas débat que vous posez. Mais si on allait directement avec votre plan, [...] on aurait une perte de sous immédiatement.»

- Jean-François Lisée

«Pour les parents, il doit rester une liberté de choix accessible, pour les citoyens de la classe moyenne.»

- Philippe Couillard

Sur la vétusté des écoles

«On a tous le même programme, mais y’en a un qui a un problème de crédibilité, parce que ça fait 15 ans que [les libéraux] sont au pouvoir.»

- François Legault

«M. Legault, vous utilisez souvent le mot "ambitieux". Malheureusement dans votre cas, ambition rime souvent avec brouillon. Vous avez complètement sous-évalué le coût des maternelles 4 ans.»

- Philippe Couillard

Économie/environnement

«Il manque d’emplois payants. Il faut transformer le rôle d’investissement Québec pour attirer plus d’Investissement des entreprises. Si je deviens premier ministre, je serai un premier ministre économique. Il faut au Québec être aussi riche que les autres provinces, il faut arrêter de recevoir de la péréquation.»

- François Legault

«M. Legault, il y a un seul premier ministre économique qui pouvait relancer le Québec comme on l’a relancé, équilibré le budget comme on l’a relancé, plus de 210 000 emplois, ça, c’est la réalité de la vraie vie des travailleurs.»

- Philippe Couillard

«Dans quel monde vous vivez M. Legault, il y a un million de personnes qui travaillent à moins de 15 $ l’heure.»

- Manon Massé

«Vous avez essayé d’acheter des votes en Gaspésie (avec la cimenterie McInnis), vous êtes en train d’essayer d’acheter des votes sur la Côte-Nord (avec Apuiat) en forçant Hydro-Québec à acheter de l’éolien alors qu’Hydro-Québec est découragé. [...] On a déjà des surplus d’électricité, allez parler en privé avec les gens d’Hydro-Québec ils sont découragés de vous!»

- François Legault à Philippe Couillard

«Vous êtes en train de chasser les Premières nations du développement économique du Nord, c’est ce qui va arriver si on vous écoute. Il faut les faire profiter de ça.»

- Philippe Couillard à François Legault

«Vous faites semblant de ne pas comprendre que l’éolien, on en a de besoin.»

- Jean-François Lisée