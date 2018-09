Mario Dumont a voulu souligner le ton nouveau emprunté par les spécialistes des communications avec la place de plus en plus importante des réseaux sociaux dans la vie des citoyens.

À titre d’exemple, la société d’État, Hydro-Québec se montre de plus en plus audacieuse dans sa façon de communiquer avec le public.

«On se dit que si on veut toucher le monde sur les réseaux sociaux, faut pas juste faire un message officiel plate que personne ne lit. Faut participer à la discussion publique», note l’animateur.

À titre d’exemple, Hydro-Québec a répondu au message d’un internaute sur Twitter qui ridiculisait les conseils donnés par la société d’État à l’approche des temps froids.

«Le frette s’en vient. Hydro-Québec vont betôt nous donner leu conseils pour économiser l’esstricité. Comme se masturber ailleurs que dans douche...»

Ce à quoi a répondu Hydro: «Si vous voulez économiser l'esstricité, vous pouvez quand même le faire dans la douche, mais à l'eau froide.»

La réponse a déferlé sur Twitter, et a été retweetée 86 fois et aimée plus de 486 fois depuis sa publication mercredi le 12 septembre.

«C’est vraiment la tendance, même pour les équipes sportives! Il y a quelques années, c’était très sage. Maintenant on se taquine, on s’envoie des pointes. C’est là que ça marche!», juge Mario Dumont.