La réaction de François Legault face à la déclaration d’amour de La Meute pour la Coalition avenir Québec (CAQ) n’a pas convaincu nos jouteurs du jour.

«Monsieur Legault aurait pu être plus ferme que ça. Il dit "ça frôle le racisme". Non! Ils ont des propos carrément xénophobes dans leurs discours et sur leur page Facebook. M. Legault aurait dû être plus dur», a fait savoir Régine Laurent.

«Oui, il aurait pu dire "ça va être correct la patte de loup, on va passer à autre chose», a ajouté Jonathan Trudeau.

«Il y a deux "Meutes". Il y a le discours officiel que l’on voit sur leur page Facebook et que les porte-paroles vont utiliser en entrevue. Mais il y a le discours officieux où là clairement on va frôler la xénophobie et le racisme. François Legault a pas le choix de se distancer de ça le plus possible. Mais mon Dieu que ça fait mal quand tu reçois un appui non désiré comme ça», a-t-il précisé.