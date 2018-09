Le candidat de la Coalition avenir Québec dans Granby François Bonnardel est apparu complètement interloqué, jeudi, lors d’une entrevue à l’émission «La Joute», après avoir entendu un discours électoral d’un candidat libéral évoquant un possible «nettoyage de l’immigration» si la CAQ devait être portée au pouvoir le 1er octobre.

TVA Nouvelles a obtenu en exclusivité une séquence vidéo dans laquelle le candidat libéral dans Taillon, Mohammed Barhone, évoque le danger d’un «nettoyage de l’immigration» sous la CAQ et le fait qu’un gouvernement de François Legault empêcherait les femmes arborant un signe religieux d’obtenir des services.

«Je m’excuse, mais la mâchoire m’est décrochée. Ça n’a aucun sens, un candidat libéral qui dit ça aux femmes, aux Québécois, aux hommes qui sont issus de l’immigration... Vous ne pouvez pas savoir ce qui me passe par la tête!», a tonné M. Bonnardel, visiblement abasourdi par la teneur des propos de son adversaire politique.

Le candidat caquiste estime qu’il est «épouvantable» que le candidat ait remis en question l’engagement de la CAQ à offrir des services publics aux femmes portant le hijab ou tout autre signe religieux.

«Ces femmes vont recevoir un service de l’État comme d’habitude. On n’a jamais dit que les femmes ne recevraient plus de services si elles portaient un hijab, on n’a aucun problème avec ça! Mais ce candidat est complètement fou M. Larocque!», a poursuivi M. Bonnardel, qui exige le retrait immédiat du candidat libéral.

«Qu’il soit encore candidat demain dans sa circonscription, qu’il le soit encore en ce moment, c’est une honte!, a-t-il poursuivi. C’est épouvantable ce que cet homme a dit aux Québécois et aux Québécoises aujourd’hui.»

Un objectif de faire peur

Selon les analystes à «La Joute» Jonathan Trudeau et Régine Laurent, le candidat libéral avait clairement pour objectif d’effrayer son auditoire en brandissant un épouvantail.

«Le nettoyage, c’est un mot qui est extrêmement fort, très dangereux et même violent en 2018, a rappelé Mme Laurent. Visiblement, il y avait un objectif de faire peur. Il voulait faire peur jusqu’à ce point-là, alors qu’il assume.»

Jonathan Trudeau a pour sa part rappelé que le chef libéral a lui-même donné l’exemple en matière de dérapages «en parlant de xénophobie, des braises de l’intolérance et des rapprochements entre la CAQ et des groupes européens d’extrême-droite».