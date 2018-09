Paul McCartney regrette de ne pas avoir aidé Amy Winehouse

Paul McCartney n'arrive pas à se débarrasser de son sentiment de culpabilité dans la mort d'Amy Winehouse. La star mythique des Beatles avait rencontré la chanteuse tourmentée en 2008 lors des MTV Europe Awards, trois ans avant sa mort à l'âge de 27 ans. Il admet aujourd'hui qu'il aurait dû se contenter d'autre chose que d'un simple «bonjour».

«Je savais qu'elle avait des problèmes. Donc je lui ai dit ''salut'', elle m'a dit ''salut''. Mais juste après je me suis dit que j'aurais dû courir après elle et lui dire ''Hey, Amy, écoute, je trouve que tu es super. Et j'espère vraiment que tu vas...« et essayer de trouver quelque chose pour l'aider à surmonter son désespoir. Et elle se serait souvenu de ça et se serait dit ''Ah oui, je suis super, j'ai une vie entière devant moi''. On a toujours ce genre de regret», a-t-il avoué au magazine GQ.

Dans l'entretien, qui va très loin dans les souvenirs de la légende de la pop, Paul McCartney fait aussi des révélations surprenantes sur son amitié avec John Lennon. Comme quand il raconte le jour où il s'est masturbé en groupe avec l'auteur d'Imagine et quelques amis.

Il a également parlé de son nouvel album, Egypt Station, révélant que Kanye West, avec qui il avait déjà collaboré sur plusieurs singles en 2015, avait proposé de le produire.

«Il m'a très gentiment proposé de produire l'album, mais j'ai réfléchi et je me suis dit ''non''. Je savais dans quelle direction je voulais aller et je savais aussi que ce serait vraiment différent de ce que Kanye allait vouloir en faire. J'ai dit ''C'est super, wow''. J'étais vraiment étonné qu'il me propose. Mais on n'en a jamais reparlé. C'était juste une idée lancée et abandonnée. Mais j'y ai réfléchi et j'étais très excité », a-t-il expliqué.