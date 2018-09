Un juge critique la façon dont la SQ traite les cas de cannabis au volant

Le juge Serge Cimon de la Cour du Québec a sévèrement critiqué le déploiement et le nombre d'agents évaluateurs en reconnaissance de drogues de la Sûreté du Québec dans la région métropolitaine de Montréal. Il a tranché qu’une automobiliste a dû être détenue pour une durée déraisonnable.

Le 9 mai 2016, une automobiliste a été arrêtée sur l’autoroute 15, à Laval. Sa démarche était chancelante et les agents ont jugé qu’elle était possiblement intoxiquée au cannabis. Elle a alors été transportée 70 km plus loin, à Joliette, pour y subir un test.

«Le juge a critiqué que lorsque les agents de la Sûreté du Québec doivent effectuer ce genre d’évaluation, ils doivent uniquement faire appel à leur propre service et ne se tournent jamais vers des polices municipales, alors que ces agents évaluateurs détiennent la même formation et les mêmes compétences», a indiqué Me Philippe Legault, avocat de l’automobiliste.

En première instance, la défense avait plaidé qu’il s’agissait là d’une détention abusive.

«Le juge a tranché que ce n’était pas raisonnable et que la Sûreté du Québec, dans sa façon de faire, mettait en péril les droits garantis des individus qui sont ainsi détenus.»

De plus, un test effectué plus rapidement constitue une preuve plus probante.