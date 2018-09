Bagarre entre Cardi B et Nicki Minaj: Christina Aguilera déçue!

Christina Aguilera était en train d’interpréter son hit, Genie in a Bottle, sur la scène d’une soirée de la fashion week de New York quand Cardi B et Nicki Minaj se sont bagarrées.

Aux dires des témoins, il semblerait que Cardi B ait accusé sa concurrente de lui manquer de respect, ainsi qu’à sa fille Kulture, avant de lui envoyer une chaussure au visage. L’interprète de Bodak Yellow aurait ensuite été raccompagnée avec une seule chaussure à ses pieds.

«J’aurais voulu voir ça de mes propres yeux !, a déclaré Christina Aguilera sur le plateau de Jimmy Kimmel. Je suis tellement quelqu’un du genre, "Qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce qu’il y a eu ?"»

«Quand je suis sortie de scène, il m’a fallu du temps pour savoir ce qu’il s’était vraiment passé, a continué la chanteuse. En sortant de scène, je n’avais pas l’impression qu’il y avait eu un drame. On a été à l’hôtel pour que je me change et que je décompresse. Après quoi j’ai appris que des chaussures volaient. Je ne savais même pas ! Mais ma coiffeuse était là, "Je pense que tu vas être intéressée par quelque chose qui a eu lieu pendant qu’on était sur scène". J’étais là, "Qu’est-ce qu’il s’est passé ?"»

«Je me disait juste, "Oh mon Dieu ! Je suis juste triste de ne pas avoir été aux premières loges !" C’est là qu’était le vrai spectacle !»

Pour l’heure, Cardi B ne s’est pas encore prononcé concernant cette altercation, quand Nicki Minaj s’est dite «humiliée» durant son émission de radio, Queen Radio, de lundi dernier.