Des propos tenus par l'ex-maire de Saguenay provoquent des vagues

Jean Tremblay a déclaré qu'une ancienne conseillère municipale de la Ville de Saguenay avait déjà été suivie par les policiers après avoir critiqué leur travail.

Le problème, c'est que la principale intéressée ne s'en souvient pas.

Joint au téléphone, Marina Larouche a affirmé ne pas non plus se rappeler avoir déjà critiqué le travail des policiers pendant toutes les années où elle a siégé au conseil municipal.

Même si l’ex-maire Tremblay a raconté l'anecdote avec de nombreux détails au FM 93, il admet aujourd'hui qu'il ne se souvient plus avec exactitude qui lui avait raconté cette histoire à l'époque.

Les événements allégués se seraient produits il y a une trentaine d'années, selon lui.

«La radio c'est un "show", a-t-il répliqué pour sa défense. On a du temps, on jase et on raconte des anecdotes et des histoires. On n'a pas la main sur la bible.»