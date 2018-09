Jon Hamm serait prêt à interpréter Batman

L’acteur Jon Hamm serait intéressé par le rôle de Batman, si on lui proposait un bon script.

Ben Affleck, qui a interprété le héros dans Batman contre Superman ainsi que dans Justice League, serait sur le point de quitter la franchise, et il semblerait que Jon Hamm soit l’un des noms qui circulent pour le remplacer.

La vedette de la série Mad Men avait pourtant expliqué qu’il n’était pas intéressé par un rôle de superhéros, mais il semble avoir changé d’avis, et attend d’avoir un bon scénario.

«J’ai entendu des rumeurs sur Batman depuis la première saison de Mad Men, a-t-il déclaré lors d’une entrevue avec Graham Bensinger pour son émission In Depth. Je n’en ai jamais parlé avec quiconque. Littéralement. Et j’ai passé du temps avec ces gars. On ne m’a rien proposé. Je pense qu’internet veut ce qu’il veut. On ne peut pas contrôler internet.»

Jon Hamm est un admirateur de bandes dessinées depuis qu’il est petit, et il a beaucoup aimé la superproduction de Marvel Black Panther, sorti plus tôt dans l’année.

«J’ai une bonne connaissance de beaucoup de ces films. J’aime le genre, et j’aime quand c’est bien fait. Il y a beaucoup de choses intéressantes, mais ça dépend de l’histoire, vous savez. C’est toujours lié à l’histoire», a-t-il expliqué.