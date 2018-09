Le «NCSM Oriole» s’amarre au quai de Sept-Îles

Le plus ancien navire des Forces armées canadiennes termine une tournée du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs. Le «NCSM Oriole», un voilier servant à l’entraînement et à la promotion de la Marine royale canadienne se trouve à Sept-Îles jusqu’à samedi.

Des visites libres sont offertes aux citoyens. Le navire construit en 1921 se dirigera ensuite à Gaspé pour la dernière escale de sa tournée.

Il y aura de l’action au port de Sept-Îles au cours des prochains jours puisque la saison des navires de croisière s’amorce samedi. Le port de Sept-Îles en a profité pour annoncer la mise en valeur des sculptures de métal du Septilien Jean-Pier Synnott. Le port a acquis 17 sculptures fabriquées à partir de rebuts de métal pour les exposer sur le quai des croisières.