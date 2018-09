Au lendemain du débat entre les chefs, nos jouteurs ont distribué leurs bons et mauvais points.

Philippe Couillard

Jonathan Trudeau lui attribue un 7,5/10.

«Il a bien fait. Il avait le ton d’un homme d’État. Cependant il fallait qu’il se passe de quoi (...) On dirait qu’il ne s’attendait pas à devoir défendre son bilan.»

6/10 de la part de Stéphane Bédard.

«Il s’est comporté comme s’il était à 40% dans les sondages. Ses attaques contre Legault se sont parfois retournées contre lui (...) Il n’a pas mal performé, mais cela aurait dû être mieux pour quelqu’un qui devait aller chercher des votes.»

Jean-François Lisée

8/10 pour le chef du Parti québécois par Jonathan Trudeau.

«C’est lui qui a le mieux performé. Mais ce n’est pas forcément le gagnant pour moi (...) Il n’a pas fait assez pour lancer un momentum.»

Stéphane Bédard lui donne lui aussi un 8/10.

«Il a gagné le débat selon moi. Il a été efficace, s’adaptait. Il risquait de se présenter comme quelqu’un d’arrogant, mais ça n’a pas été le cas.»

François Legault

Jonathan Trudeau lui décerne un 7,5/10.

«Il n’a pas mal fait (...) Il a été efficace dans certaines de ses attaques (...) Par contre le style, le contenant... François Legault n’a jamais l’air à l’aise dans ce genre d’exercice.»

7/10 pour le chef de la CAQ de la part de Stéphane Bédard.

«C’est lui qui avait le plus à perdre dans le débat. Il n’est pas très charismatique, mais s’est bien contrôlé lors de la soirée (...) Il avait les bonnes réponses et les bons réflexes aux questions et aux attaques.»

Manon Massé

Un sévère 5/10 de la part de Jonathan Trudeau.

«Elle a manqué de contenu (...) Ses arguments étaient très convenus et populistes.»

Stéphane Bédard lui a attribué lui un 7/10.

«Elle a été assez bonne sauf sur l’environnement étonnamment (...) Elle était là pour faire un ou deux gains à Montréal et elle n’a pas mal paru.»