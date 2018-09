Les corps de sept pitbulls trouvés dans des sacs à ordures

Les autorités de l’État de New York tentent de retrouver qui a disposé des corps de sept chiens pitbulls dans des sacs à ordures.

Les chiens ont été retrouvés dans un fossé de la ville de Hempstead, non loin de la métropole new-yorkaise, a rapporté la chaîne CNN. Le terrain appartient au département des transports de l’État.

«Des mâles, des femelles, et le plus horrible, un chiot de 4 mois. C’est affreux, que quelqu’un puisse tuer ces animaux et les laisser là», exprime un détective de la SPCA locale.

Les autorités lancent maintenant un appel au public pour retrouver l’auteur de cet horrible geste. La société de protection des animaux du Comté de Nassau, où se trouve la municipalité, offre même une récompense de 5000 $ pour retrouver coupables.