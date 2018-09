Les fermetures de routes à prévoir pour ce week-end

De nombreuses entraves perturberont les déplacements cette fin de semaine. Sans surprise, les secteurs de l’échangeur Turcot et du pont Champlain seront à éviter.

Échangeur Turcot

L’autoroute 15 nord sera complètement fermée à la sortie 58, de vendredi 23h59 à lundi 5h.

Même chose entre la sortie 62 (boulevard De La Vérendrye) et l’entrée du boulevard Édouard-Montpetit (sur l’autoroute Décarie), selon le même horaire.

Conséquemment, le boulevard De La Vérendrye sera fermé en direction est, entre la rue Galt et l’autoroute 15, de vendredi 23h à lundi 5h. Un détour sera possible via la rue Galt (sud), demi-tour au boulevard Champlain, avenue de l’Église, rue Saint-Patrick et suivre les détours de l’autoroute 15 nord. À noter que l’entrée de la rue Saint-Patrick pour l’autoroute 15 nord sera aussi fermée.

La bretelle de l’autoroute 15 nord pour l’autoroute 20 ouest sera fermée de vendredi 23h59 à lundi 5h. Tout comme la bretelle de l’autoroute 20 est pour l’autoroute 15 nord (Décarie), et la bretelle de l’autoroute 720/ route 136 ouest pour l’autoroute 15 nord (Décarie), selon le même horaire.

L’entrée de la rue Sherbrooke pour l’autoroute 15 nord sera aussi fermée, de vendredi 23h59 à lundi 5h. Un détour est prévu via l’entrée suivante, à la hauteur du boulevard Édouard-Montpetit.

L’autoroute 15 sud (Décarie) dans l’échangeur Turcot sera fermée de vendredi 23h à lundi 5h. De ce fait, l’entrée de l’avenue Girouard sera inaccessible. Les automobilistes pourront passer via le chemin Upper-Lachine, boulevard Décarie, demi-tour au chemin de la Côte-Saint-Luc, autoroute 15 sud.

Pont Champlain

L’autoroute 10 est Bonaventure sera complètement fermée, vers le pont Champlain à la sortie 4, de samedi 4 h à lundi 5h. La sortie 5 pour l’Île des Sœurs sera aussi fermée. Un détour est prévu via le boulevard Gaétan-Laberge, demi-tour à la hauteur de la rue Gilberte-Dubé et autoroute 15 sud.

La sortie 2 de l’autoroute 10 sera fermée de vendredi 23h59 à lundi 5h. Tout comme la sortie 57-N qui sera inaccessible de samedi 4h à lundi 5h.

Échangeur des autoroutes 13 et 40

La bretelle de l’autoroute 40 est pour l’autoroute 13 sud (Lachine, aéroport) sera fermée de vendredi 23h59 à lundi 5h.

Même histoire pour la bretelle de l’autoroute 13 sud pour l’autoroute 40 ouest (Vaudreuil-Dorion, Ottawa), de vendredi 23h à dimanche 5h. Les automobilistes devront circuler via la bretelle pour l’autoroute 40 est, continuer sur la voie de desserte, sortie pour le boulevard de la Côte-Vertu est, voie de desserte et enfin autoroute 40 ouest.