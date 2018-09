Un Asperger ne pourra retourner au cégep

La demande d’injonction d’un étudiant atteint du syndrome d’Asperger pour réintégrer le cégep qui l’a expulsé a été rejetée par un juge, jeudi.

«Ça m’encourage quand même à me battre pour mes droits et ceux de toutes les personnes autistes ou Asperger. Mon combat n’est pas terminé», a affirmé Éric Boisvert.

«Le Journal de Montréal» racontait récemment l’histoire de cet homme de 43 ans, qui estimait que son renvoi du Cégep régional de Lanaudière, à Joliette, dans le programme de Technologie des procédés de la qualité des aliments était injustifié.

Jeudi, le juge Pierre Labelle a estimé que le «critère d’urgence» n’était pas suffisant pour accorder l’injonction qui lui permettrait de retourner sur les bancs d’école, a expliqué l’avocat de M. Boisvert, Stephen Angers.

Il ajoute qu’un avis d’appel a été formulé mercredi soir pour qu’un comité interne du Cégep révise la décision du renvoi.

«On espère que ce sera entendu le plus vite possible. On estime que M. Boisvert n’a pas été convenablement traité par le Cégep», a indiqué Me Angers.

De son côté, le collège a indiqué que la décision du juge «est conforme» à leur attente.

«Nous allons analyser ce qui va être fait pour la suite des choses avec la demande d’appel», a fait savoir Me Antoine Aylwin.