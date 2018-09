Un chanson contre le «pipi» dans les rues de Paris!

La mairie de Paris a pris un drôle de moyen pour s’attaquer au fléau des gens qui urinent dans les rues, ruelles et lieux publics de la capitale française

Elle a publié mercredi sur sa page Facebook le vidéoclip d’une chanson qui s’intitule «Pas pipi dans Paris».

L’œuvre, qui se veut humoristique, fait l’apologie des gens qui se retiennent de faire leurs besoins sur les trottoirs de la grande métropole de l’Hexagone.

«Je dis merci, un grand et sincère merci, à ceux qui ne font pas pipi dans Paris», dit notamment le refrain de cette chanson.

L’interprète principale de la pièce apparait dans la vidéo vêtue d’une robe de papier de toilette jaune. On la voit également chanter la tête à travers un siège de toilette.

On ignore si la séquence a réussi à sensibiliser la population à ce problème, mais elle est tout de même devenue virale en France, puisqu’elle a été visionnée à plus de 326 000 reprises en trois jours, en plus d’avoir été partagée à plus de 2000 reprises. Elle s’est aussi attiré de nombreuses railleries de la part des internautes.