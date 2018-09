Un présumé ravisseur est remis en liberté

L’homme accusé d’avoir enlevé le président des restaurants Cora a été libéré sous de nombreuses conditions vendredi, dont le dépôt d’une somme de 37 000 $.

Paul Zaidan a quitté le palais de justice de Laval en fin de journée, entouré de plusieurs membres de sa famille, au terme de son enquête sur sa remise en liberté.

Il a indiqué être «soulagé» juste avant de serrer sa femme et sa fille aînée dans ses bras.

Le Lavallois de 49 ans était détenu depuis son arrestation la semaine dernière, après une enquête de 18 mois.

Il fait face à sept accusations liées à l’enlèvement de Nicholas Tsouflidis, survenu le 8 mars 2017, à Mirabel.

Zaidan est soupçonné d’avoir enlevé le fils de la fondatrice des restaurants de déjeuners Cora en vue d’obtenir une rançon et d’avoir utilisé une fausse arme à feu pour ce faire.

Coffre-fort volé

Selon le mandat d’arrestation, il est également accusé de séquestration, de vol de coffre-fort, d’avoir menacé M. Tsouflidis de représailles s’il contactait les policiers et d’avoir incité la mère de celui-ci à verser une somme d’argent.

Une ordonnance de non-publication nous empêche de relater la preuve révélée à la cour vendredi.

Une enquêteuse des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec (SQ) et plusieurs proches de l’accusé ont témoigné devant le juge Jean Sirois.

Après un délibéré de 50 minutes, le magistrat a annoncé en fin de journée qu’il remettait l’accusé en liberté, moyennant les nombreuses conditions suggérées par Me Lida Nouraie, de la défense.

En plus de respecter un couvre-feu, Paul Zaidan devra se présenter chaque mercredi au poste de la SQ, à Laval.

L’homme de 49 ans a dû remettre son passeport et il ne pourra déménager de sa résidence de Laval sans en aviser les autorités.

Le juge Sirois lui a également interdit de posséder des armes et de se trouver dans les villes de Mirabel et Sainte-Thérèse.

Paul Zaidan ne pourra pas non plus communiquer avec certaines personnes, dont Nicholas Tsouflidis et sa mère Cora.

37 000 $ de caution

Quatre proches de l’accusé se sont engagés à fournir des sommes variant entre 3000 $ et 15 000 $ chacun, en guise de caution. Au total, 37 000 $ ont été déposés en garantie.

Questionnée à savoir si elle allait porter la décision du juge Sirois en appel, la procureure de la Couronne, Me Sarah Beaudry Leclerc, a dit souhaiter étudier le dossier avant de prendre position.