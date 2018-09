Anouk Meunier, fin prête pour «XOXO»

Habituée de ratisser large dans ses différents projets, de mener des entrevues d’actualité rigoureuses à «Salut, bonjour! weekend» l’été ou de suivre les artistes à la trace à «Accès illimité» ou à «La voix», Anouk Meunier se réjouit de pouvoir explorer un registre un peu plus clinquant en animant «XOXO», la nouvelle téléréalité de TVA.

«C’est vrai qu’il y a un côté peut-être plus superficiel à "XOXO" qu’aux autres projets que j’ai pu faire jusqu’ici, mais je trouve que, justement, ça m’emmène ailleurs», a confié l’animatrice en entrevue.

«Si je n’avais pas le bagage que j’ai, je serais peut-être plus effrayée devant cette nouvelle émission. Je ne saurais pas trop. Mais en sachant que j’ai mes acquis, je suis aussi à l’aise dans un contexte d’entrevue profonde que dans un cadre de pur divertissement. J’ai sauté là-dedans en me disant que ça serait un beau "trip", avec une équipe, celle de Productions Déferlantes, en qui j’ai une totale confiance, et qui fait des produits de qualité. Je sais qu’on tient quelque chose...»

Glamour

L’engouement autour de «XOXO» ne cesse de mousser depuis le dévoilement des profils des candidates féminines, sur Instagram, le mois dernier, même si un grand mystère plane toujours autour du concept.

On sait que les trois conseillers de l’émission, Elisabetta Fantone, Olivier Primeau et Cary Tauben, chacun responsable d’un groupe de filles, devront organiser pendant toute la saison des événements à haut potentiel glamour, au Québec ou ailleurs, et convaincre les participants masculins de se joindre à leurs fêtes plutôt qu’à celles de leurs deux «adversaires». Ils aspireront tous trois à être à l’origine du «couple XOXO» qui remportera l’aventure.

Comment Anouk Meunier décrirait-elle «XOXO» si elle ne devait utiliser que trois mots pour expliquer le jeu?

«Divertissement, extravagance et amour!», a-t-elle lancé sans hésitation, un large sourire aux lèvres.

«XOXO», dès le mercredi 19 septembre, à 19 h 30, en simultané à TVA et au xoxo.videotron.com. Nous vous dévoilons aujourd’hui en exclusivité les photos du penthouse du centre-ville de Montréal qu’habiteront les garçons de «XOXO» cet automne.