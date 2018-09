Chasse aux sorcières virtuelles

Dans la ville de Salem, quelqu’un commence à publier en ligne des informations privées sur les habitants. Il n’en faut pas plus pour générer une intense paranoïa qui se transforme en chasse aux coupables. Derrière le sang et la violence, le cinéaste Sam Levinson fait passer un message sur l’état de notre société.

Présenté tant au Festival de Sundance en janvier dernier qu’à celui de Toronto il y a quelques semaines, «Nation destruction» s’impose comme une critique de la société hyper connectée dans laquelle on vit.

«Je voulais explorer la manière dont nous nous traitons les uns les autres ainsi que la manière dont, parfois, Internet crée une espèce de barrière à travers laquelle l’empathie ne parvient plus à s’exprimer. Je voulais aussi traiter de la mentalité de foule, du vigilantisme et de la fragmentation de la vérité», a expliqué Sam Levinson aux médias américains lors du Festival de Sundance.

«Imaginez si l’intégralité de l’historique web de tous les habitants de votre ville était piratée et mise en ligne. Comment votre ville réagirait-elle? Le film part du principe que ça ne se passerait pas bien du tout», a souligné le réalisateur et scénariste.

Les femmes au cœur...

L’histoire est celle de Lily Colson (Odessa Young) et ses trois amies qui passent leur année de secondaire à faire la fête. Peu de temps après la publication des premiers piratage, elles se retrouvent accusées d’être les instigatrices de cette violation de la vie privée des habitants de Salem. Le quatuor se verra donc obligé de se défendre, au péril de sa vie.

Écrit en trois semaines après la naissance de son premier enfant et tourné en 30 jours, le film de Sam Levinson «est étrange, drôle, sexy. Ça parle à toutes nos angoisses actuelles et tout ce qui nous inquiète aujourd’hui», a dit Colman Domingo, interprète du directeur de l’école secondaire et l’une des premières victimes de ce piratage à grande échelle.

«Les dialogues des adolescentes sont écrits avec tellement de finesse et d’exactitude! Ce film ne porte aucun jugement, une rareté pour un long métrage qui décrit des ados. Nous nous sommes tous demandés si ¨Nation destruction¨ était une vision augmentée de notre réalité ou si nous vivions vraiment dans une telle société. Les jeunes filles sont actives, elles ne sont pas réactives, elles sont ancrées dans la réalité», a souligné Odessa Young.

Pour Hari Nef, ce qui domine est le sentiment éprouvé lors de la deuxième audition pour son rôle. «Mon ¨callback¨ s’est tenu le lendemain de l’élection présidentielle. J’ai senti une urgence. Sam et moi avons parlé de nos émotions et j’ai eu le sentiment que je ne jouais pas un rôle, que c’était désormais le monde dans lequel je vivais.»

«Cinématographiquement et scénaristiquement parlant, si on veut faire un film sur la violence et la rage en 2018, il faudra probablement le raconter d’un point de vue féminin. Personne ne connaît mieux ses problématiques, à mon avis, que les femmes», a-t-elle poursuivi.

«Nous étions vraiment dans l’univers du film à cause de la rapidité du tournage, a indiqué Odessa Young. Il y a tellement de choses qui se passent. La seule manière dont nous pouvions parvenir à jouer était de rester dans nos personnages. Lorsque nous rentrions chez nous, le soir, nous n’étions pas nos personnages, nous ne faisions rien d’inattendu, mais, par contre, nous demeurions dans l’énergie du film. Cela a eu pour résultat de donner des choses très intéressantes sur le plateau.»

«Nation destruction» sèmera la panique dans les salles de cinéma de la province dès le 21 septembre.