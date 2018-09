Dominic Arpin : le «geek» sportif

Dominic Arpin est bien installé dans la vie. Les deux pieds dans cette quarantaine qui lui a fait prendre un nouveau départ, il carbure à l’équilibre. S’il adore son travail, c’est parce que le sport lui permet de décompresser...

«Vlog» a repris du service la semaine dernière à TVA pour une 14e saison. L’animateur Dominic Arpin est impliqué au niveau du contenu.

«Je participe aux rencontres éditoriales pour savoir quels sont les ‘‘musts ’’ et comment on les aborde. J’assiste à toutes les séances de visionnement où on fait la sélection des vidéos qui seront diffusées à l’émission.»

Cette année, il y a une nouveauté.

«On a un collaborateur qui sera avec nous pendant presque toute l’émission: Kevin Raphael. C’est quelqu’un d’hyperactif sur le web... et il a 20 ans de moins que moi! Ça nous permettra de toucher une partie du web que je connais moins. Il amènera du contenu qu’avant, on n’aurait pas spontanément présenté à l’émission, parce que je l’aurais mal endossé. Kevin aura carte blanche. Il aura son segment et participera aux échanges.»

Pour l’animateur, «la difficulté avec le web et les médias sociaux, c’est que tu ne peux jamais arrêter de t’intéresser à ça parce que tu es vite dépassé. Je regarde mon fils, Thomas, qui a 15 ans: il est hyperactif sur Snapchat, il est sur Instagram, il ne regarde plus la télé depuis au moins deux ans; il n’est que sur YouTube, il suit un paquet de youtubeurs que, même moi, je ne connais pas! Ça nécessite quand même un investissement de temps et d’efforts pour rester sur la vague, parce que ce n’est pas long que tu te fais larguer».

Son fils, musicien

Fiston a de qui tenir!

«Lui, ce qui le fait ‘‘triper ’’, c’est le phénomène des youtubeurs. Il doit être abonné à une centaine de chaînes. Il aime beaucoup les jeux vidéos, donc il va regarder des chaînes où des joueurs vont expliquer comment réussir à construire telle ou telle affaire dans ‘‘Minecraft’’ Il aimerait que je passe des choses comme ça à ‘‘Vlog ’’, mais je lui réponds que c’est une émission grand public.»

Thomas a fait quelques vidéos sur YouTube.

«Ç’a été, à un moment donné, un de ses désirs d’être youtubeur. Mais il était un peu jeune pour le faire. Là, il compose de la musique. Il ‘‘tripe ’’ sur le rap et commence à composer des chansons. Il est vraiment surprenant! Il a son bureau dans le sous-sol. On lui a acheté un clavier et un pad de DJ, et il crée avec ça. Il a même sa chaîne sur SoundCloud.»

Le sport pour décompresser

Pour Dominic, le sport, c’est une question d’équilibre.

«Je suis quelqu’un de très angoissé, je suis de nature anxieuse... Et j’ai deux ‘‘jobs’’ assez stressantes: je coanime ‘‘On est tous debout ’’à la radio, tous les matins, à Rouge, en plus d’animer ‘‘Vlog ’’. Et je réalise que j’ai besoin de plus en plus d’activités sportives. Je trouve que le sport m’apporte d’autres défis qui me permettent de me dépasser. Ça fait du bien à mon corps, mais ça fait du bien à ma tête aussi! C’est bon pour ma confiance.»

Le cancer, il n’y pense plus!

Le cancer, il n’y pense plus.

«À part la cicatrice que j’ai et les souvenirs d’il y a cinq ans, il n’y a rien dans ma vie qui me rappelle que j’ai eu un cancer.»

Récemment, Dominic et sa femme, Annie, soulignaient leurs trois ans de mariage. «Mais en réalité, ça fait plus de 20 ans maintenant qu’on vit ensemble.»

«Vlog», le dimanche, à 18 h 30, à TVA.