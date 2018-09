Quand les acteurs ont un deuxième emploi

Le comédien Geoffrey Owens, ancien de «The Cosby Show», a été la cible de critiques sur les réseaux sociaux la semaine dernière lorsque des admirateurs l’ont reconnu alors qu’il travaillait dans un magasin d’alimentation. Mais il est loin d’être le seul acteur à avoir plusieurs sources de revenus. En voici six autres...

Cynthia Nixon

AFP

On la connaît comme la Miranda Hobbs de «Sexe à New York» aux petit et grand écrans. Mais l’actrice de 52 ans a toujours été engagée, tant politiquement que socialement.

Grande défenderesse des droits des femmes et plus particulièrement des enjeux de santé, elle s’est aussi impliquée en éducation depuis des années.

Au tournant du millénaire, elle a commencé à travailler pour Bill de Blasio et contribue – il l’a citée comme l’un des «deux architectes de sa victoire» – à sa campagne électorale pour la marie de New York en 2013.

Et c’est en mars dernier que Cynthia Nixon a annoncé officiellement son saut en politique et son intention de se lancer dans la campagne pour le poste de gouverneur de l’État de New York.

James Franco

AFP

À 40 ans, ce véritable homme-orchestre est poète (son recueil «Directing Herbert White» est sorti en 2014), écrivain (ses nouvelles sont parues en 2010 sous le titre «Palo Alto») et artiste multidisciplinaire (ses expositions sont un mélange de genres et de supports).

Mais c’est surtout en tant que professeur qu’il s’illustre hors des salles de cinéma.

En 2012, il a commencé à donner des conférences dans le département de Théâtre, film et télévision de l’Université de Californie.

En 2015, il a entrepris un travail d’enseignant au secondaire à la Palo Alto High School, présentant un cours sur le cinéma.

Gwyneth Paltrow

JRP/WENN

On la voit occasionnellement dans les films de Marvel où elle continue de reprendre son rôle de Pepper Potts face à un Robert Downey Jr. en Iron Man.

Mais c’est en 2008 qu’elle a lancé, sans le savoir, ce qui allait devenir un véritable empire.

En effet, Gwyneth Paltrow a décidé, en septembre de cette année-là, de créer une lettre d’information diffusée par courriel.

Au menu, des suggestions mode, beauté, vêtements, etc. Rapidement, l’actrice de 45 ans en fait un site web (goop.com) qui, depuis 2014, se spécialise dans les thérapies «alternatives»... avec les controverses que cela suppose.

Aujourd’hui, la compagnie est évaluée à 250 millions $.

Steve Martin

AFP

L’humoriste et acteur, âgé de 73 ans, est également auteur et dramaturge.

Mais c’est en tant que musicien qu’il est connu ailleurs que dans les salles obscures.

En effet, Steve Martin a appris le banjo très jeune et n’a jamais délaissé la pratique de cet instrument.

C’est à partir des années 2000 qu’il a effectué un virage professionnel, apparaissant de moins en moins dans des films et se produisant de plus en plus sur scène.

Il est désormais sans cesse en tournée, a gagné son deuxième Grammy en 2010 pour son album solo, «The Crow: New Songs for the 5-String Banjo», et a même créé un prix d’excellence en banjo et bluegrass.

Jessica Alba

AFP

L’ancienne enfant vedette – elle a débuté à l’âge de 13 ans – s’est reconvertie dans le commerce après la naissance, en 2008, d’Honor, son premier enfant.

Effrayée par la quantité d’ingrédients toxiques dans les produits pour bébés, elle a fondé The Honest Company en 2012 et a décidé de vendre aussi des produits ménagers biologiques.

Ses produits, en vente dans toutes les grandes chaînes américaines et canadiennes, connaissent un succès retentissant.

Sur sa lancée, Jessica Alba a lancé une ligne de cosmétiques en 2015.

Là encore, la réussite est au rendez-vous. Et, aujourd’hui, la compagnie qui n’a jamais dépensé un dollar en publicité imprimée vaut un peu moins d’un milliard $!

Ashton Kutcher

AFP

À 40 ans, ce père de deux enfants avec Mila Kunis a le vent dans les voiles... ailleurs qu’au cinéma.

Car Ashton Kutcher est devenu un investisseur redoutable, se spécialisant dans les jeunes pousses («start-up») technologiques.

Ainsi, l’acteur possède des parts dans plus de 60 compagnies, dont Skype, Airbnb ou encore les assurances Lemonade et le site pour chercheurs ResearchGate.

Mais ce n’est pas tout! Il a également été ingénieur de produit chez Lenovo, directeur de la création chez Ooma et cofondateur de la firme d’investissements A-Grade Investments.