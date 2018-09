Rosalie Vaillancourt: une adorable petite peste!

Munie de sa belle naïveté et de son humour audacieux, Rosalie Vaillancourt se démarque dans l’univers des humoristes. Avec une maman vétérinaire-pathologiste et un père juge, la jeune femme de 25 ans assume pleinement son étiquette d’enfant-roi, au point d’en avoir fait le thème de son spectacle.

Rosalie, de quoi est-il question dans «Enfant-Roi», ton premier «one woman show»?

Je suis tannante et je donne mon opinion sur toutes sortes de choses. Les gens réagissent beaucoup à mes propos. Habituellement, je fais du web et de la télé.

C’est la première fois que je me consacre uniquement à l’humour, et ça me permet de devenir meilleure plus rapidement. Je vais présenter mon spectacle un peu partout au Québec. Ce sera une tournée familiale, car mes parents vont m’accompagner en Westfalia. C’est vraiment le plus beau cadeau qu’ils pouvaient me faire.

Pourquoi ont-ils décidé de partir avec toi en tournée?

C’est moi qui le leur ai demandé. Ils m’ont accompagnée à Val-d’Or l’année dernière et ils avaient trouvé leur expérience agréable. Nous avions visité différents endroits. Le seul problème, c’est qu’ils me réveillent un peu tôt...

Considères-tu vraiment faire partie des enfants-rois?

C’est certain! Mes parents étaient juge et vétérinaire-pathologiste. J’ai eu tout ce que je voulais lorsque j’étais jeune. Si je ne l’avais pas, je finissais par l’obtenir en étant brillante et en faisant un peu de manipulation...

«Enfant-roi» serait-il un spectacle autobiographique?

Oui, car tous les numéros sont basés sur ma vie. J’ai grandi dans un milieu privilégié, mais en n’étant pas douée à l’école ou avec les gens. J’étais vraiment la fille à part, un peu bizarre... Ma mère aussi est bizarre. J’ai quand même grandi en la regardant ouvrir des animaux morts... Nous n’étions pas le genre de famille à séjourner à Walt Disney, mais à faire la route des vins ou à visiter des cimetières. C’était notre genre de voyage. J’ai quand même acquis une certaine culture qui ne paraît pas nécessairement quand je présente mon matériel... Des fois, je trouve ça agréable de montrer le contraire de ce que je suis.

Tes parents trouvent-ils parfois que tu vas trop loin?

Non, parce que c’est trop gros. C’est tellement exagéré qu’ils ne peuvent pas être fâchés. Ils comprennent mon humour. Et quand je vais trop loin, ils me disent simplement: «Franchement, Rosalie...» Ils savent que c’est absurde.

Tu répètes souvent à quel point tu es tannante. As-tu vraiment été cette enfant?

Oui! À l’âge de cinq ans, j’ai porté des bandages aux mains en même temps que mes broches. Je disais aux éducatrices de la garderie : «Avez-vous vu ‘‘Aurore l’enfant martyre’’?» (rires) Je connaissais le personnage, car j’avais entendu mes parents dire qu’ils espéraient qu’on n’allait pas me prendre pour elle... J’écoutais tout.

Étais-tu désobéissante?

Non, vraiment pas. J’étais juste tannante et je savais comment obtenir tout ce que je voulais. J’ai été une enfant pendant longtemps. Ma mère entendait toujours à mon sujet: «Ne la laissez pas grandir, elle a tellement l’air heureuse...» J’ai vraiment grandi dans l’esprit de demeurer une enfant le plus longtemps possible. J’étais un gros bébé. J’étais heureuse avec trois fois rien.

As-tu des frères et soeurs?

J’ai deux soeurs aînées. J’ai une soeur qui a quelques mois d’écart avec moi. D’ailleurs, lorsque ma mère m’a eue, les gens pensaient qu’elle était encore enceinte de ma soeur tellement nous sommes proches. Notre sœur aînée a 10 ans de plus que nous. Moi, je suis «l’accident». C’est ce que mes sœurs m’ont répété...

Es-tu proche d’elles?

Beaucoup. Les deux sont des activistes sociales. L’une l’est pour le féminisme, l’autre pour l’écologie. La plupart de mes amis sont dans le domaine. Je considère que mon travail est aussi féministe.

Comment tes parents ont-ils accueilli ton choix de carrière?

Ils ont vraiment été stressés... Ils ne dormaient plus. Quand ils sont venus me voir en spectacle, ça les a calmés. Ils voient que j’aime ce que je fais et que les gens aiment ça. Mes parents sont vraiment contents pour moi, mais ils sont particulièrement anxieux. Dès que j’ai une mauvaise critique, mon père stresse. Moi, les mauvaises critiques ne me dérangent pas, j’ai juste peur que ça fasse de la peine à mes parents...

Comment as-tu abordé ta carrière dans un milieu réputé masculin et difficile de surcroît?

Je pense que j’étais vraiment naïve... Il y a des choses plus difficiles qu’on le pense. Au début, je ne m’en suis pas rendu compte, et c’est tant mieux: je n’ai pas eu peur. Des gars m’invitaient à écrire avec eux, à travailler avec eux. J’étais super contente de voir qu’ils aimaient ce que je faisais... Puis, je me rendais compte que c’était des «dates»...

À quel moment as-tu su que tu voulais devenir humoriste?

J’ai fait l’École de l’humour, dont je suis sortie il y a trois ans. Depuis que je suis jeune, je veux faire de la télé. Au début, je suis allée en théâtre, mais on m’a dit que pour ce que je voulais faire, j’étais mieux d’aller en humour. Je n’arrêtais pas de changer les textes.

Je voulais toujours que ce soit plus drôle. Les pièces de théâtre russes que tout le monde trouvait touchantes, moi, je trouvais ça drôle... En fait, je voulais faire de l’humour depuis toujours, mais je l’ignorais.

Ce n’est pas une option qu’on envisage vraiment quand on est une fille... Nous étions trois filles dans ma classe à l'École de l'humour, et il n’y a que moi qui fais ce métier.

Ça prend de la confiance en soi, surtout pour une fille. Personne ne peut te la donner, il faut que tu l’aies au départ ou que tu ailles la chercher avant même de savoir si tu es bonne ou pas.

Outre l’humour, as-tu des loisirs et des passions?

J’adore voyager. C’est l’une de mes grandes passions. J’aime voyager seule. Je suis allée en Corée cette année. J’aime aussi aller sur des fermes. J’aime les animaux, la littérature, les BD, cuisiner, faire du vélo et regarder des séries télé.

