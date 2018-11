Des souches de typhoïde ultra résistantes inquiètent les chercheurs

Deux nouvelles souches de typhoïde hautement résistantes aux antibiotiques ont été découvertes au Bangladesh, pouvant causer une crise sanitaire majeure dans cette région, alertent des chercheurs de la Fondation Mérieux et de la Child Health Research Foundation.

Ces travaux, publiés dans la revue mBio de la société américaine de microbiologie font état de deux nouvelles variantes de la bactérie Salmonella Typhi hautement résistantes aux médicaments au Bangladesh.

Ces deux nouvelles variantes sont distinctes de la souche découverte lors de l'épidémie de fièvre typhoïde ultrarésistante aux médicaments (XDR) signalée au Pakistan plus tôt dans l'année, ce qui est encore plus alarmant, selon les chercheurs.

«Une épidémie multi-foyers indépendants constitue une menace bien plus grave, car elle se répand beaucoup plus rapidement à l'échelle mondiale, ce qui la rend plus difficile à contenir qu'une épidémie avec une seule source d'émergence», indique le communiqué publié mardi par la Fondation Mérieux.

«L'émergence de ces souches hautement résistantes au Pakistan, et désormais au Bangladesh, pourrait annoncer le début d'une pandémie mondiale de souches XDR», déclare le professeur Hubert Endtz, directeur de la recherche appliquée à la Fondation Mérieux et professeur de bactériologie tropicale au sein de l'Erasmus University Medical Center.

Il appelle à vacciner d'urgence les populations à haut risque. La fièvre typhoïde affecte de 17 à 26 millions de personnes chaque année dans le monde. En cas de traitement approprié par un antibiotique, le taux de mortalité est inférieur à 1 %.

Mais si les antibiotiques étaient impuissants à combattre l'épidémie, on pourrait retrouver un taux de mortalité voisin de celui constaté avant l'avènement des antibiotiques (15 %), faisant monter le nombre de décès jusqu'à 3,9 millions par an.

En l'absence d'antibiotiques efficaces, il faut améliorer l'assainissement de l'eau et mener des campagnes de vaccination chez les populations à haut risque, dont les enfants de moins de 5 ans.

L'OMS a récemment préqualifié le premier vaccin conjugué contre la typhoïde, recommandant son introduction dans les programmes de vaccination de routine. Le nouveau vaccin conjugué confère une immunité plus longue que les vaccins précédents, requiert une seule dose et peut être administré aux enfants dès 6 mois.