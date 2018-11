Deux adolescentes filmées à leur insu lors de relations sexuelles

Le Service de police de la ville de Thetford Mines est à la recherche de deux individus impliqués dans une affaire de pornographie juvénile au cours de laquelle deux adolescentes de 14 et 15 ans ont été filmées à leur insu lors de relations sexuelles.

La vaste enquête, au cours de laquelle une dizaine de personnes, dont sept adolescentes ont été interrogées, s’est mise en branle au printemps 2018, mais les faits, eux se sont déroulés en 2017.

Les jeunes filles ont eu des relations sexuelles avec des garçons plus vieux, de 17 ans et 20 ans, au cours de l’année 2017, indique la police de Thetford dans un communiqué.

«Les éléments sommaires de cette enquête ont démontré que quatre vidéos avaient été filmées par les amis des partenaires sexuels des jeunes filles qui étaient présents aux ébats», rapporte le corps de police.

Les images ont ensuite été distribuées dans un groupe sur les réseaux sociaux.

Trois jeunes hommes pouvant être reliés au crime ont été identifiés, et font l’objet d’un mandat d’arrestation émis le 7 novembre dernier.

L’un d’entre-deux a été arrêté à Montréal le 8 novembre, et a été accusé de possession de pornographie juvénile, production de pornographie juvénile, et diffusion non consensuelle d’une image intime.

Les deux autres suspects courent toujours.

Un individu de 21 ans résidant à Montréal est recherché par les enquêteurs pour possession de pornographie juvénile, diffusion non consensuelle d’une image intime, et bris de probation.

Le troisième suspect de 20 ans est recherché pour production, distribution, et possession de pornographie juvénile. Son lieu de résidence est inconnu, précisent les policiers.

L'identité des personnes impliquées dans ce dossier n'est pas dévoilée puisqu'elles étaient mineures au moment des faits et certaines le sont encore.

La police de Thetford Mines rappelle aux parents l’importance de sensibiliser leurs adolescents à ce genre d’événement, dans le but «d’éviter la victimisation et encourager la dénonciation».