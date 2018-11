Entente pour les services d'urgence hors route au Saguenay

Les services de sauvetage d'urgence sur les Monts-Valin et dans le Bas-Saguenay seront dorénavant déployés de façon plus efficace dans la région du Saguenay.

La MRC du Fjord-du-Saguenay, la municipalité de Saint-Honoré et la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord ont convenu d'un protocole pour aller récupérer les personnes blessées.

Environ 155 000 dollars seront investis pour acheter de l'équipement, notamment une motoneige et un véhicule côte à côte qui sera utilisé à l'année.

L'entente couvre les territoires non organisés des Monts-Valin au nord, et de Lac-Ministuk et Lalemant au sud, au Bas-Saguenay. La Sûreté du Québec va demeurer responsable des personnes disparues, en forêt ou sur l'eau, mais laissera le sauvetage des personnes blessées ou souffrantes aux services de pompiers concernés.

«Auparavant, ce sont souvent des bénévoles qui se débrouillaient comme ils pouvaient», a dit le préfet de la MRC, Gérald Savard.

Le secteur couvre 40 000 kilomètres carrés. Les villégiateurs recevront chacun un carton avec les coordonnées géographiques de l'emplacement de leur chalet, et de la zone de rassemblement la plus près.

«Les personnes blessées pourront soient attendre au chalet ou se rendre au point de rassemblement le plus près où les secours iront les rejoindre», a expliqué la coordonnatrice du service de la MRC, Monique Marier.

«Nous avons une quinzaine d'interventions chaque année sur les Monts-Valins, dit Yan Pelletier du Service des incendies de Saint-Honoré. L'acquisition d'un véhicule avec chenilles qui peut transporter des blessés sur une distance de 50 ou 60 kilomètres est vraiment un plus!»

Une vingtaine de pompiers seront formés pour répondre à ces appels d'urgence.