Kim Lévesque-Lizotte se dévoile sur sa pause avec Éric Bruneau

Kim Lévesque-Lizotte et son conjoint l’acteur Éric Bruneau ont dû prendre une pause de trois mois en début de relation pour aider leur couple, et mieux se retrouver par la suite, a révélé l’auteure lors de son passage à l’émission Deux filles le matin.

Kim Lévesque-Lizotte et Éric Bruneau se sont fréquentés un an et demi avant de se séparer pendant 90 jours. «Je vais parler pour lui, mais dans ces trois mois là, il s’est rendu compte à quel point il m’aimait et moi, à quel point je l’aimais», explique-t-elle.

Elle précise que les premières années de la relation ont été passionnées, peut-être trop. «On était beaucoup dans la passion, on parlait de passion dévorante. Moi là... ouf! Je suis passionnée, mais quand je suis trop passionnée. C’est comme trop d’émotions.»

Malgré leurs différences de tempérament, elle considère qu’elle et Éric se complètent bien. «On s’aime beaucoup. Quand on est revenu ensemble notre dynamique a complètement changé. Quand on s’est rencontrés en fait, on n’était pas prêts à être en couple, mais on s’aimait. »

«Ç’a été la meilleure chose! [...] Il n’y avait plus le couple d’avant. Il y avait Kim et Éric qui se re-choisissent.», conclut-elle.

Les tourtereaux filent le parfait amour depuis trois ans, à la suite de leur pause.

Ils ont accueilli leur premier enfant, une petit fille prénommée Marguerite, le 8 juin dernier.