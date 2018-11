La sauvegarde de la langue atikamekw, une priorité

À Wemotaci, en Haute-Mauricie, environ 97 % de la population parle atikamekw. Ce serait d'ailleurs l'une des langues autochtones les mieux conservées au pays selon le Grand chef de la Nation Atikamekw, Constant Awashish.

La sauvegarde de cette langue de transmission orale seulement demeure un enjeu pour toute la communauté. C’est entre autres la mission que s’est donnée l’école secondaire Nikanik.

Dans cet établissement, on enseigne la langue autochtone à tous les niveaux du secondaire. Deux enseignantes sont attitrées à cette tâche colossale. L'Atikamekw est une langue à transmission orale. Elles doivent donc produire leur propre matériel pédagogique. «C'est important de le faire pour conserver notre langue. Les plus jeunes parlent plus le français», a témoigné l'enseignante Jocelyne Basile.

Selon Statistique Canada, 70 langues autochtones sont parlées au Canada. Elles sont réparties en 12 grandes familles. En 2016, près de 16 % de la population des Premières nations déclarait pouvoir soutenir une conversation dans une langue autochtone. C’est une baisse de 6 % en 10 ans.

«Notre langue, il faut la protéger. Même si on a la langue autochtone la plus parlée au Canada», a commenté Constant Awashish.

Le groupe Young Feather: des jeunes ambassadeurs de leur langue

Lors de son passage à Wemotaci, l’équipe de TVA Nouvelles a assisté à une prestation du groupe Young Feather, des chanteurs traditionnels atikamekws. Formée il y a deux ans, la formation est composée d’une vingtaine de jeunes âgés entre 12 et 20, ans qui ont à cœur leur culture et leur langue maternelle. «On voulait passer des messages, comme celui de bien choisir notre chemin, de bien bâtir notre chemin», a lancé Noah Petiquay, un des leaders du groupe.

«C'est vraiment représentatif pour nous de parler notre langue, de le montrer aux jeunes surtout», a poursuivi Kenny Verreault, aussi membre de Young Feather.