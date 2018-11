L’AMF étudie le cas Bombardier

L’autorité des marchés financiers (AMF) a confirmé mardi qu’elle réalisait des vérifications sur les annonces récentes de Bombardier. Celles-ci visent à s’assurer notamment qu’aucune transaction illégale ne permette à des initiés de s’enrichir indûment.

L’AMF réalise systématiquement des vérifications sur des entreprises lorsque des mouvements importants surviennent en bourse.

Dans le cas de Bombardier, la chute en bourse a été particulièrement brutale au cours des dernières semaines. Au mois de juillet, le titre se transigeait à 5,58 $. Depuis, il a perdu plus de 55 % de sa valeur et plus de sept milliards de dollars en capitalisation boursière sont partis en fumée.

À LIRE ÉGALEMENT

Le ménage se poursuivra chez Bombardier, dit Bellemare

Par ailleurs, les investisseurs ne semblent toujours pas rassurés. À la bourse de New York mardi, le titre de Bombardier a chuté de 10 % pour atteindre son plus bas niveau des 52 dernières semaines.