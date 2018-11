L'auteur Éric Plamondon lauréat du prix France-Québec

L'écrivain Éric Plamondon a reçu mardi le prix France-Québec de littérature pour son roman «Taqawan», publié au Québec aux éditions Le Quartanier en 2017 et en janvier 2018 aux Éditions Quidam, en France.

«Je suis heureux, fier et ému de recevoir le prix France-Québec. Heureux de la rencontre de mon roman Taqawan avec les lecteurs et lectrices en France. Fier de défendre la littérature québécoise. Et ému de ce prix qui vient comme célébrer mon parcours personnel entre mon pays natal et mon pays d'adoption. Je vis en France et j'écris Québec!», a réagi le romancier âgé de 49 ans.

Outre «Taqawan», Éric Plamondon est l'auteur d'un recueil de nouvelles «Donnacona» et de la trilogie «1984 : Hongrie-Hollywood Express», «Mayonnaise» et «Pomme S», publiée au Canada au Quartanier et aux éditions Phébus en France.

Le prix, doté d'une bourse de 5 000 euros, sera remis au lauréat en mars 2019 sur le stand Québec édition à l'occasion du Salon Livre Paris. L'écrivain effectuera ensuite une tournée de rencontres à travers la France.

«Taqawan», roman noir et écologiste, revient sur les affrontements qui opposèrent en juin 1981 la police québécoise et des pêcheurs de la réserve indienne de Restigouche.

L'an dernier, le prix France-Québec avait été décerné à Christian Guay-Poliquin pour «Le poids de la neige» paru au Québec chez La Peuplade et en France aux éditions de l'Observatoire.