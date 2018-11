Le député Rémi Massé à l'écoute des employeurs

Le député libéral fédéral Rémi Massé s'est lancé dans une tournée de consultation dans sa circonscription afin d'entendre les employeurs, qui doivent composer au quotidien avec la pénurie de main-d'oeuvre qui frappe l'Est-du-Québec.

Les employeurs d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia doivent faire des pieds et des mains pour recruter de la main-d'œuvre, et particulièrement des jeunes. Les entreprises offrant des emplois physiques et manuels ont particulièrement du mal à trouver des travailleurs.

Pour contrer la pénurie, certains proposent de miser sur l'immigration. Or, cette piste est loin d'être simple à mettre en place, a fait valoir la présidente de Vitrerie Mont-Joli. Selon elle, même lorsqu'un candidat est identifié, les embûches bureaucratiques rendent difficiles son embauche et son déménagement en région.

Autre piste de solution, l'embauche de personnes ayant un handicap physique ou mental peut paraitre attrayante. Cependant, plusieurs employeurs aimeraient être mieux accompagnés pour intégrer ces travailleurs, a noté le propriétaire de Cèdre JD Sirois de Grand-Métis.

Même une entreprise avec une excellente réputation comme Les Jardins de Métis peine maintenant à trouver des employés saisonniers. Son directeur envisage de payer de meilleurs salaires et de proposer des semaines de travail moins longues pour trouver des travailleurs.

Le député fédéral Rémi Massé a décidé d'écouter des employeurs de son comté, mais il reconnait ne pas avoir de solution miracle. Tout au plus a-t-il promis de porter le fruit de ses consultations auprès de ses collègues ministres à Ottawa.

Après Sainte-Flavie et Matane, le député Rémi Massé va poursuivre plus tard cette semaine ses consultations du côté d'Amqui et de Carleton.