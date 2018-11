Le ménage se poursuivra chez Bombardier, dit Bellemare

Après s’être tenu à l’écart d’une rencontre au sommet sur l’annonce de la suppression de 2500 emplois au Québec, le PDG de Bombardier a tenu à se rendre à Toronto mardi pour tenter de rassurer le marché boursier à propos du redressement de l’entreprise.

«Oui, c’est difficile et plusieurs personnes n’aiment pas ça», a déclaré Alain Bellemare en parlant des compressions dévoilées la semaine dernière.

Il s’exprimait à l’occasion d’une conférence d’investisseurs organisée par la Banque Scotia. Sa présence n’a été confirmée qu’à la dernière minute.

«Nous voulons respecter tous les étalons de comparaison avec l’industrie, par exemple en ce qui a trait aux revenus et au bénéfice d’exploitation par employé, a expliqué M. Bellemare. Nous allons donc continuer de faire le ménage de cette entreprise et en 2020, ce sera une organisation de classe mondiale qui génère de fortes marges bénéficiaires et une très forte croissance interne.»

Comme c’est l’habitude dans ce genre d’événement, aucune question n’a porté sur les suppressions de postes, l’analyste Turan Quettawala se concentrant plutôt sur les aspects financiers et stratégiques.

Rappelons que le grand patron de Bombardier n’a pas cru bon de participer à la réunion convoquée lundi par le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, pour trouver des façons d’atténuer les licenciements massifs décrétés par l’entreprise.

«Préoccupations» sur les jets régionaux

Alain Bellemare a assuré qu’en dépit de la révélation, jeudi dernier, d’un trou de plusieurs centaines de millions de dollars dans les finances de l’entreprise en raison de problèmes dans la division ferroviaire, l’objectif de dégager des flux de trésorerie annuels d’au moins 750 millions $ US en 2020 était toujours atteignable.

Le dirigeant a par ailleurs reconnu que des clients ont exprimé des «préoccupations» quant à l’avenir de la gamme de jets régionaux CRJ au sein de Bombardier, remis en question depuis la semaine dernière.

Bombardier pourrait conclure un «partenariat» avec une ou plusieurs entreprises pour assurer la survie de ce programme déficitaire, a indiqué M. Bellemare. Mais la priorité demeure de regarnir le carnet de commandes et de réduire les coûts de production de l’appareil, qui a contribué à faire de Bombardier le troisième avionneur mondial à la fin des années 1990.