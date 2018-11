Le service 311 répond moins vite aux appels

Le service 311, qui permet de traiter les plaintes et les requêtes des citoyens montréalais, a enregistré cette année une diminution importante de la vitesse de réponse aux appels.

«Il y a quatre et cinq ans, 80 % des appels étaient répondus en 100 secondes et moins, l’an dernier c’était 65 % si ma mémoire est bonne. En septembre, le taux de réponse était de 43 %», a-t-il expliqué mardi Alain Dufort, directeur par intérim du Service des communications et directeur général adjoint – Ville-Marie et concertation des arrondissements.

Ce dernier a reconnu devant la Commission sur les finances et l’administration, qui étudie le budget 2019, qu’il s’agissait d’un chiffre «particulièrement préoccupant».

Le directeur a rappelé l’objectif de la Ville de regrouper de façon progressive et volontaire, cette année et l’année prochaine, les arrondissements à l’unité centrale du 311, ce qui permettra d’améliorer la qualité du service et de faire des gains en efficacité.