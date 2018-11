L'exposition du MAC sur Leonard Cohen présentée aux États-Unis et au Danemark

«Leonard Cohen – Une brèche en toute chose / A Crack in Everything», l'exposition à succès du Musée d'art contemporain (MAC), sera présentée aux États-Unis et au Danemark de 2019 à 2021.

Le souhait de John Zeppetelli, directeur et conservateur en chef de l'établissement montréalais, de faire voyager la rétrospective à travers la planète a donc été exaucé.

«Le grand intérêt qu’elle suscite sur la scène internationale confirme l’impact colossal de l’œuvre de Leonard Cohen, dont l’héritage reste vivant et actuel malgré son décès», s'est-il réjoui dans un communiqué.

Le premier arrêt de la tournée aura lieu au Jewish Museum de New York. Les 18 oeuvres uniques y séjourneront d'avril à septembre prochain. En octobre 2019 et jusqu'en février 2020, ce sont les centres Kunstforeningen GL STRAND et Nikolaj Kunsthal de Copenhague, au Danemark, qui accueilleront l'exposition. Enfin, les dirigeants du Contemporary Jewish Museum de San Francisco, toujours aux États-Unis, auront la chance de la dévoiler de septembre 2020 aux premiers jours de 2021.

À Montréal, «Leonard Cohen – Une brèche en toute chose / A Crack in Everything» a fait courir les foules à la fin de 2017 ainsi qu'en 2018. Au total, 315 000 visiteurs sont venus admirer le résultat, un record pour le MAC.

Véritable monument de la chanson, Leonard Cohen, né à Montréal, est décédé le 7 novembre 2016 à Los Angeles. Il avait 82 ans.