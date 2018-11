Mystère autour de l'environnement familial de l'enfant «du coffre»

La justice française a peiné mardi à décrypter l'environnement familial de Séréna, l'enfant dite «du coffre» (de voiture) et le contexte qui a rendu possible les 23 mois de vie dissimulés à tous, par sa mère, d'un enfant d'aujourd'hui 7 ans, aux déficiences irréversibles.

«Je ne savais rien. Je n'ai su que quand cela (l'enfant) a été découvert (...) je comprends pas pourquoi elle a fait cela». En phrases courtes, défensives, traduites du portugais via un interprète, Domingo, le compagnon de l'accusée, n'a guère éclairé sur le «comment» d'une inouïe dissimulation, devant la cour d'assises de la Corrèze, dans le centre de la France.

Rosa Maria da Cruz, qui comparaît libre, encourt 20 ans de réclusion, pour violences suivies de mutilation ou infirmité permanente sur mineur de 15 ans par ascendant. Séréna, en famille d'accueil depuis sa découverte en 2013, souffre d'un «déficit fonctionnel à 80%». Et d'un «syndrome autistique irréversible», lié selon les expertises aux privations sensorielles et de stimuli de ses premiers mois.

Non, Domingo, qui n'a pas de permis de conduire, ne montait pas souvent -- «une fois par mois en moyenne», dit-il aux enquêteurs-- dans la 307 break où le bébé passait une bonne partie du temps, l'autre dans une petite pièce en travaux au rez-de-sol de la maison.

Non, il ne lui est pas venu à l'esprit d'où venait la mauvaise odeur dans la voiture --les souillures, salissures du coffre où séjournait aussi Séréna. «Je sentais quelque chose, mais je pensais que c'était les tapis, la moisissure. Je lui disais de laver la voiture à l'intérieur, pour sortir l'odeur».

Et non, il n'a jamais remarqué la grossesse. Pas plus qu'il n'avait remarqué sa grossesse pour leur deuxième garçon, né neuf ans plus tôt, et accouché à domicile, en famille. Ou de leur fille, quatre ans plus tôt, et révélée au bout de «plusieurs» mois.

Une pédiatre hospitalière qui examina Séréna et ses frères et soeurs de 4 à 10 ans, a expliqué la «stupéfaction» de l'équipe médicale devant «la distorsion, le gouffre entre la situation de Séréna et des frères et soeurs», visiblement «parfaitement élevés».

La cour n'a pas entendu Séréna mais visionné des images vidéo prises par Marie-Pierre Peis-Hitier, avocate du Service d'aide social.

L'enfant est apparue «assez pleine de vie», mais «imperméable aux interactions autour d'elle». Avec 2-3 mots de vocabulaire, des «déficiences majeures», des connexions «qu'on ne pourra pas reconnecter», «des progrès très limités», voués «à stagner», ont prédit ces avocates.

Le procès se poursuit jusqu'à vendredi au moins.