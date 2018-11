Passer de «pourquoi» à «comment» a tout changé pour Pierre Bruneau

Le fait d’avoir un enfant gravement malade est une épreuve difficile pour les parents, mais aussi pour le couple qu’ils forment souvent. Ce fut le cas pour Pierre Bruneau et sa femme Ginette St-Cyr, qui ont appris à traverser la tempête lorsque leur fils Charles a reçu un diagnostic de leucémie.

«C’était devenu assez compliqué et il fallait que quelqu’un, un de nous deux, s’occupe de Charles, d’aller à l’hôpital et on sait que les traitements, c’est quand même long, s’est souvenue Ginette St-Cyr lors d’une entrevue à l’émission "Deux filles le matin". Quand tu vas à l’hôpital aussi, c’est long. On sait quand on rentre, mais on ne sait pas quand on sort.»

Avec le travail et le tourbillon du quotidien, les amoureux n’avaient plus le temps de se voir et de prendre du temps pour eux. «On avait perdu notre belle spontanéité», a relaté Pierre Bruneau.

C’est lorsqu’ils ont compris qu’ils avaient «besoin l’un de l’autre» qu’ils ont réussi à reconnecter. «C’est venu naturellement», a affirmé le chef d’antenne de TVA.

Son épouse n’a pas hésité, non plus, à faire des sacrifices sur le plan professionnel pour affronter cette tempête.

«Je suis d’abord avant tout une mère, a-t-elle raconté. Alors, ma profession, je pourrai y revenir un jour. Je pourrai m’actualiser. Je suis prête à arrêter de travailler, tourner la page pour un certain temps et m’occuper de Charles. Et c’est ce qu’on a fait.»

Pour Pierre Bruneau, ce sont ses souvenirs avec sa mère qui l’ont aidé à voir les choses sous un angle différent.

«Chez nous on était 10 enfants, 9 garçons et une fille, donc autour d’une table, ça jasait fort, a-t-il souligné. Il y avait toujours quelqu’un qui disait : "Hey, pourquoi ça lui arrive? Pourquoi lui?" Et la table brassait pas mal! Ma mère tapait tout le temps sur la table et elle disait : "Hey les p’tits gars, c’est assez les pourquoi! Dites comment! Comment tu vas réussir? Comment toi tu vas faire?»

C’est donc en passant du «pourquoi» au «comment» qu’il a trouvé la force de surmonter ces obstacles de la vie.

«Alors quand est arrivée la maladie de Charles, après qu’on se soit posé bien des pourquoi, il y a eu le comment, a déclaré Pierre Bruneau. J’ai senti la tape dans le dos de ma mère.»

Aujourd’hui fort et uni, le couple travaille ensemble pour la fondation Charles-Bruneau, qui a pour but de faire avancer la recherche sur les cancers infantiles.