Pierre Karl Péladeau rappelle la vision du «pays» de Bernard Landry

Pierre Karl Péladeau, ancien chef du Parti québécois et président et chef de la direction de Québecor, a rappelé dans un vibrant discours le rêve souverainiste qui habitait Bernard Landry.

À LIRE ÉGALEMENT:

Le Québec dit adieu à Bernard Landry

La mémoire d'un professeur au grand sens du devoir saluée

Pascale Landry souligne l'amour de son père pour «la patrie et la famille»

Un patriote qui a défendu le Québec avec fougue, dit Legault

Revoyez le discours intégral dans la vidéo ci-dessus

«Pour lui, la recherche de ce pays fut toujours celle de l’ouverture, de l’ajout, du surplus, de l’excédant [...] encore de la générosité, de la mansuétude et finalement de la bonté. Ce pays, il a souhaité le faire pour tous et pour toutes», a souligné Pierre Karl Péladeau.

«Ce pays, il a voulu le faire pour ceux et celles qui vont lui succéder. Pour que les fruits des combats d’hier puissent leur permettre de continuer à s’épanouir et trouver davantage d’autonomie et de vivacité», a ajouté l’ex-politicien.

«Vous nous avez dit souvent [...] ''notre fabuleux Québec doit choisir la liberté et la dignité''. Notre pays, M. Landry, nous ne l’oublierons jamais tout comme nous ne vous oublierons jamais. Merci M. Landry», a conclu Pierre Karl Péladeau, ému.