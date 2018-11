Projet de recherche novateur à l'UQAR

Un professeur de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) mène un projet de recherche qui pourrait allonger la durée de vie de la carrosserie des voitures.

Noureddine Barka et ses élèves ont mis au point un procédé de soudage au laser autogène qui obtient des résultats bien supérieurs au soudage à résistance actuellement utilisé dans l’industrie automobile.

«Cela permet d’aller de façon chirurgicale là où on en a besoin», a expliqué le professeur en génie mécanique.

«Cela permet aussi d’améliorer les résistances au niveau de la corrosion, tout en ayant une résistance mécanique semblable, voire supérieure.»

L'entreprise AMH Canada, qui dessert principalement le marché de l'automobile, spécialisée dans la fabrication de cintreuses, d'expanseurs à tuyaux, d'équipements de soudure et de lampes de séchage à infrarouge, participe de près à cet important projet.

«C'est moins dispendieux parce qu'on est capables d'aller un peu plus rapidement dans la réparation. Cependant c'est plus technologique. On a donc besoin d'avoir de meilleurs opérateurs», a fait savoir le directeur général d’AMH Canada, Denis Osmani.

Noureddine Barka attend maintenant une certification de vérification pour pouvoir généraliser son procédé dans l’industrie automobile.