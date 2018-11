Refroidissement éolien entre -20 et -30 sur plusieurs régions mercredi

Des vêtements d’hiver seront nécessaires mardi soir et mercredi dans presque toutes les régions du Québec, puisque le refroidissement éolien pourrait atteindre -30 dans différents secteurs, avertit Environnement Canada.

L’arrivée d’une masse d’air froid et des vents violents seront responsables de ce refroidissement ressenti dans les régions de Montréal et Québec, en Outaouais, dans les Laurentides, dans Lanaudière, en Estrie, dans Chaudière-Appalaches et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pour Montréal, la journée s’annonce généralement ensoleillée, mais sera accompagnée de vents d'ouest de 30 km/h avec rafales à 50km/h.

Le maximum prévu est de -6°C, mais avec le refroidissement éolien, la température ressentie sera de -19 le matin, et -14 en après-midi.

Dans une mise en garde publiée mardi après-midi, Environnement Canada prévient que les chaussées mouillées pourraient rapidement devenir glacées en raison de la chute rapide des températures.

Les conditions routières pourraient donc devenir dangereuses.

Les risques d’engelure sont également élevés sans habits appropriés.