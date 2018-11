Trafic de stupéfiants : opération policière dans la grande région de Montréal

Les policiers de la Division du crime organisé du SPVM ont mis un terme mardi aux activités criminelles d’un réseau de production et de distribution de cocaïne et de cannabis qui opérait à Montréal.

Pour la police de Montréal, cette opération se voulait également l’une de ses premières frappes d’envergure ciblant le cannabis illégal depuis sa légalisation, le 17 octobre.

Au total, les forces de l’ordre ont arrêté six suspects et ont mené 14 perquisitions dans les municipalités de Montréal, Brossard, Laval, Mascouche, Lac-Supérieur, Saint-Barthélemy, Saint-Ursule et Saint-Donat-de-Montcalm.

Parmi la série de perquisitions, quatre d’entre elles ont eu lieu dans des plantations illégales de cannabis.

«L’enquête aura permis de démontrer qu'un des producteurs détenait une licence pour produire et vendre du cannabis à des fins médicales, mais celui-ci écoulait le produit sur le marché illicite», a indiqué le SPVM dans un communiqué.

L’opération a permis la saisie de près de 1000 plants de marijuana, 14 000 $ en argent comptant, une arme à feu et trois véhicules lourds. La valeur des biens saisis s’élève à plus de 1,5 million de dollars, selon les autorités.

Les suspects épinglés durant la rafle policière ont tous été libérés sous promesse de comparaître à une date ultérieure.

La frappe a été menée par le SPVM, en partenariat avec la Sûreté du Québec, ainsi que les corps policiers municipaux de Laval, Longueuil et Mascouche.