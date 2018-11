Un forum régional sur l'itinérance à Drummondville

Un premier forum régional sur l'itinérance s'est tenu mardi, à Drummondville et il a permis à plus de 200 intervenants de discuter de l'itinérance, bien présente en Mauricie, et au Centre-du-Québec.

Provenant autant de groupes communautaires que du domaine public, santé et justice par exemple, ils ont pu échanger sur leurs réalisations et leurs projets novateurs.

Elle ne saute pas toujours aux yeux, mais l’itinérance est bien présente même en région. Plusieurs organisations travaillent pour venir en aide aux personnes en rupture sociale. Ils se sont réunis pour tenir un premier Forum régional sur l’itinérance.

«Je pense que de plus en plus de gens sont interpellés sur le fait que ces réalités sont présentes partout, y compris en Mauricie et Centre-du-Québec», a fait savoir Francis Lacharité, coordonnateur terrain au Refuge La Piaule de Drummondville.

«Ça nous permet d'exprimer nos façons de faire, nos difficultés, nos obstacles, puis regarder si ensemble on a l'expertise pour vaincre ça ensemble», a ajouté Danny Lacroix, directeur général du Centre le Havre de Trois-Rivières et un des organisateurs du Forum.

Francis Lacharité a souligné que «le chemin qui mène à l'itinérance est complexe. Ce n'est pas un facteur, il y a de multiples facteurs qui y mènent, donc, les réponses doivent être multiples aussi.»

Une équipe de soins de proximité a été créée il y a deux ans, à Trois-Rivières. Elle offre des soins de santé directement dans les milieux où se trouvent les personnes en situation de rupture sociale.

Le lien de confiance est au cœur de ce projet, comme l’a confirmé le docteur Samuel Blain, un des instigateurs du projet: «C'est moins un problème de lieu que de lien. La difficulté, le défi, c'est d'établir un lien avec les personnes en rupture sociale qui soit propice à la guérison».

Le centre Le Havre de Trois-Rivières oeuvre directement auprès des personnes en rupture sociale ou en itinérance. On pourrait croire que l'arrivée de la neige et du froid va faire grimper l'achalandage ici, or, même si on a affiché complet lundi, ce n'est pas en hiver qu'on vient le plus souvent chercher refuge ici.

Danny Lacroix a confirmé que «c'est en juillet et en août qu'il y a le plus d'achalandage. Les personnes profitent du beau temps pour se déplacer. Quand l'hiver arrive, l'instinct de survie fait qu'ils cherchent des endroits où s'installer au chaud».

L'objectif du Havre est de dénouer l'impasse où ils se trouvent et leur permettre de se préparer à retrouver un logis permanent.