Un party signé Mathieu Gratton et son fils pour combattre l'autisme

Mathieu Gratton et son fils Benjamin ont organisé «Le cadeau», un concert-bénéfice dont tous les profits seront remis à la Fondation de l'autisme.

Avec cette soirée animée par Patricia Paquin - la maman de l'adolescent de 17 ans - et Pénélope McQuade, père et fils ont réussi à convaincre plus de 30 artistes à fouler la scène du Théâtre Paradoxe, à Montréal, le 27 novembre.

Dans une mélange d'humour et de chanson, l'événement accueillera, entre autres, France D'Amour, Kim Richardson, Marc Déry, Mike Ward, Fabien Cloutier et Joël Legendre. Accompagné de sa conjointe Julie-Anne Saumur, Jean-Pierre Ferland viendra interpréter une pièce spécialement écrite et composée pour l'occasion. Emmanuel Bilodeau présentera quant à lui un numéro inédit.

Aux côtés de son fils autiste, vedette des drôles de capsules web «Le monde de Benjamin», Mathieu Gratton souhaite donner un coup de pouce à des gens qui en ont bien besoin.

«Je rêve d'une salle pleine, de voir le public ravi, mais surtout de savoir que des familles touchées par l'autisme, plus durement que d'autres, puissent avoir un ¨break¨», a-t-il écrit sur Facebook.

Il est possible de réserver ses places (de 32 $ à 102 $ l'unité) à la billetterie en ligne lepointdevente.com.