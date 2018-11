Un Salon du livre de plus en plus accessible

Simplifier l’expérience des visiteurs et bonifier celle des auteurs et des éditeurs : voilà les principaux leitmotivs sur lesquels repose le 41e Salon du livre de Montréal (SLM) qui s’ouvre ce mercredi, à la Place Bonaventure.

Du 14 au 19 novembre, les gens qui arpenteront les allées de la grande foire du livre – «l’un des plus grands événements littéraires en Amérique du Nord, à la fois grand public et professionnel», a indiqué son nouveau directeur général, Olivier Gougeon –, remarqueront quelques changements.

D’abord, la première journée sera gratuite pour tous. «Le mercredi, c’est toujours un peu plus calme. Ça donne la possibilité à des gens qui n’ont pas les moyens de débourser 6 $ et 8 $ d’entrée de pouvoir venir. On est très fiers de faire ça, et j’aimerais le maintenir dans les années à venir», a expliqué Olivier Gougeon.

Celui-ci rêve aussi de navettes qui pourraient éventuellement conduire sans frais les habitants de quartiers moins nantis de Montréal au SLM, une idée qui sera développée dans le futur.

Ensuite, des bénévoles vêtus de chandails arborant le logo du Salon seront à la disposition des passants pour répondre aux différentes questions.

Que vous cherchiez Michel Tremblay ou Ricardo pour une dédicace, un endroit où casser la croûte ou un espace pour langer bébé, ces personnes pourront vous guider, et même vous accompagner du point A au point B. Certaines d’entre elles seront munies d'un iPad pour répondre aux interrogations quant aux horaires des différentes activités.

Année de transition

Et ce n’est là que le début, promet Olivier Gougeon, qui fut auparavant directeur marketing et ventes chez les Guides de voyage Ulysse pendant près de 15 ans avant d’être nommé capitaine à bord du gros navire littéraire, au printemps dernier. Il succède ainsi à Francine Bois, qui avait dirigé le SLM pendant 32 ans.

«Je ne cherche pas à tout révolutionner, mais je le dis sans broncher: le Salon du livre, aujourd’hui, tel qu’il est, a besoin de connaître un petit vent de changement pour s’adapter aux nouvelles réalités», a souligné Olivier Gougeon.

Le 41e SLM servira donc de chantier à d’autres transformations qui se matérialiseront plus tard. Déjà, il a été annoncé que le Salon du livre quittera son habituelle Place Bonaventure l’an prochain pour s’installer en d’autres lieux. Le Palais des congrès a été évoqué, une information qu’Olivier Gougeon refuse toutefois de confirmer pour l’instant.

«C’est une année de transition. On travaille très fort pour que le Salon 2019 se déroule dans des conditions optimales», s’est-il borné à répondre.

Entre autres aspects à modifier, le nouveau dirigeant estime qu’il faut accorder plus d’importance aux artisans liés de près à la fabrication du bouquin, que l'on pense aux auteurs, éditeurs, traducteurs, libraires ou bibliothécaires.

Pour 2018, des animations ont été ajoutées aux 200 proposées sur les trois grandes scènes, la Grande Place, l’Espace TD et l’Agora, et dans des sections plus intimes comme le Café Les Apostrophes, par exemple, pour valoriser encore davantage le rôle des créateurs.

En ce sens, Olivier Gougeon n’a pas l’intention d’instaurer des rabais sur le prix des ouvrages à vendre au SLM, même si ces montants s’ajoutent aux prix d’entrée.

«Il n’y aura jamais de rabais. Le but n’est pas de brader les livres. Le livre a son juste prix, et on ne veut surtout pas faire de concurrence déloyale aux libraires.»

En toute sécurité

En ce qui a trait à la sécurité, Olivier Gougeon assure que son équipe travaille de concert avec celle de la Place Bonaventure pour veiller au bien-être de la foule.

«Il n’y a pas de mesures particulières. On a la chance de vivre dans un endroit où on peut respirer librement, mais les gens de la Place Bonaventure sont très au fait de toutes les menaces possibles. On a confiance en leurs capacités.»

Olivier Gougeon martèle d’ailleurs qu’aucune forme d’intimidation ou de harcèlement n’est tolérée entre les murs du Salon du livre. Le public pourra interpeller les bénévoles et le personnel identifié, si le besoin se fait sentir.

Enfin, l’écrivain jeunesse Maxime Roussy, condamné à cinq ans de prison l’an dernier pour des agressions sexuelles sur une jeune lectrice, et l’éditeur Michel Brûlé, visé par un mandat d’arrestation pour agression sexuelle le mois dernier, ne figurent pas à la programmation du SLM 2018. Selon le site web du rassemblement, la maison Les Intouchables, dont Brûlé est toujours président, aura néanmoins son kiosque.

Les incontournables du SLM

• Parmi les huit invités d’honneur du 41e SLM, on trouve Dany Laferrière, Joséphine Bacon, Marianne Ferrer, Bernard Werber et Alain Vadeboncoeur. «Ils représentent bien l’image qu’on veut véhiculer, celle d’un Salon ouvert et porté vers l’autre», a signalé Olivier Gougeon.

• À la Maison des libraires, les lecteurs peuvent recevoir des «prescriptions littéraires», des suggestions de lectures, selon leurs goûts et préférences.

• Les adolescents ont désormais droit de parole au SLM grâce au volet SLM ADO, qui se déploie dans un stand sur place, avec un «mur des coups de cœur», et sur les réseaux sociaux.

Informations pratiques

• Le Salon se tient à la Place Bonaventure

• L’admission générale est de 8 $, de 6 $ pour les étudiants et les aînés, et gratuite pour les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un parent.

• Ouvert du mercredi 14 au lundi 19 novembre, dès 9h. Fermeture à 21h le mercredi, jeudi et samedi, 22h le vendredi, 19h le dimanche et 15h le lundi.

• Plus de 2500 auteurs offriront des dédicaces

• Plus de 200 activités gratuites seront proposées