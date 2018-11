Un secondaire 3 suffisant pour travailler à la Ville de Saguenay?

Confrontée à une pénurie de main-d'œuvre, la Ville de Saguenay songe sérieusement à abaisser ses critères d'embauche pour ne demander qu'un secondaire 3 à ses candidats.

«À l'heure actuelle, il y a une politique interne de la Ville qui dit que ça prend au moins un secondaire 5, mais on sait que certains métiers pourraient être exercés avec un peu moins de formation», a affirmé le président de la commission des ressources humaines de Saguenay, Marc Bouchard.

Les difficultés de recrutement se font sentir chez les cols bleus, pour certains corps de métier comme les opérateurs de machinerie, les journaliers ou encore chez les employés affectés dans les usines de filtration ou les stations d’épuration.

«Par contre, il faut s'assurer que ce n'est pas fait à n'importe quel prix, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les employés qu'on embauchera, qui n'ont pas de secondaire 5, ont un certain niveau de compréhension [...], qu’ils comprennent très bien les instructions, les indications, les politiques de santé et sécurité pour ne pas mettre en danger leur sécurité et celle de leurs collègues de travail», a ajouté M. Bouchard.

L’idée envisagée par la Ville de Saguenay fait cependant sursauter le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS), qui qualifie cette option de «solution facile».

«C'est un message où la diplomation n’est pas valorisée, la persévérance scolaire n'est pas valorisée. Une ville doit envoyer un message clair à l'ensemble de ses entreprises en étant un leader au niveau des idéaux», a soutenu Pascal Lévesque, professionnel en intervention au CRÉPAS.

L’organisme invite la Ville à donner l’exemple et à trouver d’autres stratégies qui auront des impacts plus positifs à long terme. Près de 1 100 personnes occupent un emploi permanent à la Ville de Saguenay.

Chaque année, en moyenne, 50 travailleurs prennent leur retraite.