Une fillette atteinte par une balle perdue dans la file d’un McDonald’s

Alors qu’elle attendait avec son père dans la file du service au volant d’un McDonald’s au Texas, une petite fille de 6 ans a été touchée par une balle perdue.

«Ça va, elle est stable, a dit Danny Tidwell, son père, à KTRK. J’ai entendu des tirs alors qu’on était en train de commander. Ils semblaient très proches, alors on a dû se cacher dans la voiture, parce qu’on ne savait pas d’où ils venaient. Les tirs continuaient, et ma fille m’a dit ‘papa, j’ai mal’. Je me suis retourné et j’ai réalisé qu’il y avait du sang partout et qu’elle avait été touchée.»

C’est un agent de sécurité qui l’a blessée en tentant d’empêcher le vol de deux cellulaires dans une boutique de T-Mobile aux alentours.

La balle a traversé la carrosserie du véhicule avant de l’atteindre. La fillette était assise à l’arrière du véhicule, et son frère de 13 ans était en avant.

Claire Tidwell a été transportée immédiatement à l’hôpital, où elle a été opérée à la jambe. Son père l’y a conduit d’une main tout en appliquant de la pression sur la blessure de sa fille.