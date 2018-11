Une longueur d’avance pour Amazon

L’expression mettre la charrue devant les bœufs sied au géant du commerce électronique Amazon qui va jusqu’à rédiger plusieurs années à l’avance ses communiqués de presse annonçant le lancement d’un nouveau produit.

Prenant part mardi à la Journée de l’informatique du Québec (JIQ), Réjean Bourgault, leader national pour Amazon Web Services (AWS) Canada –secteur public- a livré quelques secrets sur cette entreprise qui compte 560 000 employés à travers le monde dont 7000 au Canada.

«L’une des choses qu’on fait, qui est assez unique, c’est qu’on écrit les communiqués de presse plusieurs années à l’avance», a-t-il dévoilé.

«Que ce soit avec Amazon ou AWS, on écrit deux à trois ans à l’avance les communiqués de presse en imaginant ce qu’on veut lancer. On crée la foire aux questions et on répond à toutes les questions que nos clients pourraient avoir. On élabore le visuel et, une fois que tout est prêt, on fait circuler cela dans l’entreprise pour faire la validation et on commence le déploiement.»

Faire les choses à l’envers

«C’est tout à fait le contraire dans l’industrie, a poursuivi M. Bourgault. La plupart des entreprises développent d’abord un produit et, après deux ou trois ans, disent à leur équipe de marketing ou des ventes: «débrouillez-vous et faites-nous un communiqué de presse.»»

M. Bourgault, dont la conférence portait sur la culture de l’innovation chez Amazon, a fait l’éloge des succès de cette stratégie en passant par Amazon Go et Alexa.

Il a démontré comment une entreprise, qui a débuté en 1994 par la vente de livres en ligne, avait pu connaître une croissance annuelle de 2300 % jusqu’à atteindre un chiffre d’affaires de 177 milliards $ US.

«Notre mission est claire. C’est devenir l’entreprise la plus centrée sur le client au monde. On travaille avec une obsession des clients», a ajouté ce diplômé en génie de l’Université de Sherbrooke, appelé à prononcer la conférence d’ouverture de la JIQ.

40e édition

En tout, près 30 conférenciers et 1600 participants ont pris part à la 40e édition de cet événement présenté durant deux jours au Centre des congrès de Québec.

Par ailleurs, Amazon a arrêté son choix mardi sur New York et Arlington, en Virginie, pour installer son nouveau siège social, alors que Toronto était aussi parmi les finalistes. Amazon prévoit investir 5 milliards $ et créer plus de 50 000 emplois dans ces deux villes.