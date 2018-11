Un début deux fois plus populaire que l’an dernier

Le 41e Salon du livre de Montréal (SLM) connaît des débuts prometteurs. Fort de son tout premier «mercredi gratuit», l’événement a vu son assistance doubler, par rapport à son ouverture de l’an dernier.

En semaine, en journée, l’assistance du Salon du livre de Montréal se mesure principalement à partir des matinées scolaires, lesquelles rameutent généralement 6000 écoliers par jour, rarement plus.

«C'est pour des questions d’organisation, pour pouvoir bien accueillir les étudiants, de façon sécuritaire», a relevé en entrevue Olivier Gougeon, nouveau directeur général du SLM.

Or, cette année, le concept du «mercredi gratuit» a attiré environ un millier d’élèves supplémentaires, a estimé ce dernier. Compte tenu de l’offre amoindrie d’activités offertes et d’auteurs sur place la première journée du rendez-vous, le nouveau manitou de la foire du livre a décidé d’implanter cette mesure pour favoriser l’affluence en ouverture. Et il semble que le résultat fut concluant.

«On a doublé l’assistance hors matinées scolaires par rapport à l’année dernière, a indiqué Olivier Gougeon. La gratuité a eu l’impact escompté. Notre but, avec la gratuité, était de pouvoir accueillir des gens qui ne seraient peut-être pas venus autrement.»

Le Salon du livre de Montréal reçoit approximativement entre 110 000 et 120 000 visiteurs chaque année pendant ses six jours d’opération.

Parmi les têtes d’affiche qui ont généré la formation de longues files d’attente, mercredi, Catherine Girard-Audet («La vie compliquée de Léa Olivier») et Marie Potvin («Les filles modèles») ont beaucoup joué du stylo, au grand plaisir de leurs jeunes lecteurs et lectrices.

Prix littéraire des collégiens

En après-midi, alors que le Salon se préparait à sa traditionnelle cérémonie d’inauguration, qui avait lieu à 18 h, le milieu littéraire québécois était secoué par une mauvaise nouvelle: la suspension du Prix littéraire des collégiens 2019, dont l’organisation était dans le tumulte, depuis quelques jours, pour avoir conclu un partenariat de commandite avec le géant américain Amazon.

L’Association des libraires du Québec s’était élevée contre cette entente, jugeant qu’Amazon lui oppose une concurrence déloyale. Les finalistes à la distinction (Dominique Fortier, Jean-Christophe Réhel, Kevin Lambert, Lula Carballo et Karoline Georges) ont aussi exprimé leur malaise. En 2018, Jean-Philippe Baril Guérard avait remporté le Prix littéraire des collégiens, avec son roman «Royal».

«Moi, je suis pour qu’on parle de façon positive du livre et de la lecture. Je n’ai qu’un seul regret : que ça ait porté ombrage, pas tant au Salon, mais aux finalistes du prix», a glissé Olivier Gougeon, lorsque questionné sur la petite controverse qui touche son industrie.

Il n’a toutefois pas été question de celle-ci lors des discours officiels de lancement de cette nouvelle édition du Salon du livre.

Les dignitaires du rassemblement, dont Olivier Gougeon et Gilda Routy, présidente du conseil d’administration, et la nouvelle ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, y ont pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux convives.

Les huit invités d’honneur du SLM 2018, Dany Laferrière (qui a comparé le SLM à un «village du livre»), Alain Vadeboncoeur, Joséphine Bacon, Samuel Champagne, Marianne Ferrer, Martine Delvaux, Bernard Werber et Heather O’Neill ont aussi lu des extraits d’ouvrages importants pour eux.

Le 41e Salon du livre de Montréal se poursuit jusqu’au lundi 19 novembre.

Les potins du Salon

1- Leonard Cohen raconté aux enfants

La collection «Raconte-moi», des biographies de personnalités marquantes destinées aux enfants, s’enrichit d’une dizaine de nouveaux titres par année. L’auteur et journaliste Patrick Delisle-Crevier, qui a déjà signé huit opus «Raconte-moi», incluant des portraits de Martin Matte, Marie-Mai, Xavier Dolan et, plus récemment, Félix Leclerc, a confié, mercredi, qu’il planche présentement à écrire la vie du légendaire Leonard Cohen, en vue d’une publication au printemps 2019. Après quoi, il s’intéressera à Yannick Nézet-Séguin.

2- Jour de lancement pour Rosalie Bonenfant

Quel meilleur contexte que le Salon du livre pour lancer son premier bouquin? La comédienne et chroniqueure Rosalie Bonenfant dévoilait mercredi son recueil de textes humoristiques «La fois où j’ai écrit un livre», aux Éditions Hurtubise, entourée de plusieurs proches, collègues et amis, dont sa mère, Mélanie Maynard, et l’animateur Dominic Arpin. Certaines de ses pensées comiques ont déjà parues dans le «Journal de Montréal». «J’ai été zen pendant tout le processus, mais maintenant que je réalise que ce que j’ai dit comme niaiseries est publié noir sur blanc, que des arbres sont morts pour ça, ça me stresse un peu plus», a rigolé la jeune femme.

3- Les aspirants au Prix des libraires du Québec

On a annoncé en marge du SLM, en ce premier jour, les finalistes des catégories Bande dessinée, Essai, Poésie et Roman du Prix des libraires du Québec 2019. On trouve, parmi eux, Martine Delvaux («Thelma, Louise et moi»), Maxime Catellier («Le Temps présent»), Emil Ferris («Moi, ce que j’aime, c’est les monstres») et Siris («Vogue la valise, l’intégrale»).