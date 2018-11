Attente dans les urgences : «tu parles d’une idée de tomber malade!»

Après trois années de réforme dans le réseau de la santé, les délais d’attente sur civière s’allongent dans les hôpitaux de la province et Mario Dumont cherche une parcelle d’espoir dans ce dossier qui afflige les Québécois depuis des lunes.

À LIRE ÉGALEMENT

Des malades attendent plus de 23 heures sur civière

«Le nouveau gouvernement a promis qu’assis à l’urgence, on pourrait voir un membre du personnel soignant dans les 90 minutes. On a de l’ouvrage», avoue d’entrée de jeu l’animateur.

«J’essaie de m’accrocher à l’idée que M. Legault et ses députés sont issus du milieu des affaires. Dans une PME, si tout le monde attend trois heures à la caisse ils feraient quelque chose. Est-ce qu’ils vont avoir le même genre de réflex?», s’interroge-t-il.

Malgré tout, Mario Dumont entrevoit mal les choses s’améliorer rapidement : «je suis tellement découragé, choqué et déçu de ce qu’on vit dans les urgences [...] collectivement, et je nous inclus en tant que patients là-dedans, on s’est tous résignés. On est canadiens et québécois. Ici, la règle c’est qu’on attend».

Leçons et morale

Il juge aussi déplorable que des acteurs du gouvernement et du réseau de la santé fassent la morale à la population sur le sujet, et ce, depuis des années.

«On blâme la population et on leur dit de ne pas se rendre à l’urgence pour des affaires mineures...comme si le monde était innocent et ne savait pas que c’était la pire place où aller», juge l’animateur.

«Si tu tombes malade à 3h de l’après-midi, tu es fait! Oublie ça. Tu es à blâmer. Tu parles d’une idée de tomber malade!»