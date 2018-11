Des quantités significatives de neige tomberont vendredi

Après le froid ressenti mercredi, plusieurs Québécois pourraient voir une importante quantité de neige tomber chez eux vendredi matin. Les régions du sud et de l’est de la province, de Montréal à la Gaspésie, seront touchées avant le début de la fin de semaine.

Environnement Canada prévoit qu’une dépression apportera de la neige au sud du Québec dans la nuit de jeudi à vendredi. La neige s'étendra par la suite graduellement vers le Centre et l'Est vendredi.

Bien qu’il soit trop tôt pour connaître avec précision la quantité totale de neige qui tombera sur Montréal, l’accumulation pourrait être de 5 à 10 cm avant que les gens ne se rendent sur leur lieu de travail. Les automobilistes devront ainsi s’armer de patience. Le total pourrait dépasser les 15 cm dans la région métropolitaine, selon le météorologue Simon Legault.

Les quantités pourraient être plus importantes le long des Appalaches, selon Environnement Canada.

À la Ville de Montréal, les responsables du déneigement se tiennent prêts.

«On va avoir une artillerie de 1000 appareils et autant d’employés qui vont sillonner les rues et les trottoirs, a affirmé Philippe Sabourin, porte-parole de la ville. Dès qu’il y aura 2,5 cm au sol, nous allons prioriser les hôpitaux, les écoles et tous les accès au transport au commun.»

En moyenne, il tombe 18 cm de neige à Montréal pour tout le mois de novembre. Côté température, un maximum de -1°C est prévu à Montréal vendredi et le mercure devrait rester sous la moyenne pour encore plusieurs jours.